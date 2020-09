Aglasterhausen. (pol/lyd) Unbekannte öffneten in der Nacht auf Dienstag gewaltsam einen Eisautomaten in Aglasterhausen und entwendeten das Münzgeld. Zwischen 21 Uhr und 8 Uhr begaben sich die Täter zu dem Automaten in der Straße "An der Klinge" und hebelten diesen mittels Werkzeugen auf. Aus dem Inneren entnahmen sie das komplette Wechselgeld. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080, zu melden.