Aglasterhausen. (pol/lyd) Ein jähes Ende nahm die Spritztour eines erst 13-Jährigen in der Donnerstagnacht, teilt die Polizei mit. Der Junge hatte heimlich das Auto seiner Mutter genommen und war damit von Schwarzach in Richtung Aglasterhausen unterwegs. Er fuhr auf die Bundesstraße 292 und von dort aus in die Straße Im oberen Tal.

Doch beim Abbiegen nahm er die Kurve zu schnell. Er verlor die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen eine Mauer. Zeugen, denen der sichtbar junge Fahrer aufgefallen war, verständigten die Polizei. Der junge Bruchpilot wurde im Anschluss von seiner Mutter abgeholt.