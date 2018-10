Nach Unfall abgehauen

Mosbach. Nachdem er am Dienstagnachmittag in Mosbach einen Verkehrsunfall verursacht hatte, bei dem Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro entstand, entfernte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Der beschädigte VW Golf war zur Unfallzeit auf Höhe der Wilhelm-Stern-Schule in der Pfalzgraf-Otto-Straße geparkt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter Tel.: (0 62 61) 80 90 entgegen.

Vorfahrt missachtet: 5000 Euro Sachschaden

Billigheim. Über 5000 Euro Sachschaden wurden durch einen Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Billigheim verursacht. Der 51 Jahre alte Fahrer eines Citroën Berlingo beabsichtigte, von der Marienhöhe in die Mühlbachstraße einzufahren. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt des aus Richtung Ortsmitte kommenden VW Golf eines 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde.

Vier Autofahrer müssen in nächster Zeit laufen

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Rahmen einer Schwerpunktaktion zur Verkehrssicherheit nahmen Beamte der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Heilbronn am Mittwoch im an verschiedenen Stellen im Neckar-Odenwald-Kreis Geschwindigkeitsmessungen mit Hilfe von Laser- und Lichtschrankenmessgeräten vor. 29 Fahrer waren dabei mit bis zu 20 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs; 40 waren 21 bis 40 km/h zu schnell und vier sogar mit über 40 km/h. Der "Tagesschnellste" wurde mit einer Geschwindigkeit von 145 km/h (bei erlaubten 100 km/h) ertappt. Bei den vier Schnellsten, die neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot rechnen müssen, war das Geschlechterverhältnis ausgeglichen: Bei ihnen handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer.