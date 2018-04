Mit 1,3 Promille am Steuer schwer ins Schleudern geraten



Fahrenbach. Unter dem Alkoholeinfluss von knapp 1,3 Promille stehend, kam ein 34-Jähriger am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr auf der Landesstraße 525 zwischen Fahrenbach und Sattelbach mit seinem Fiat von der Fahrbahn ab. Der junge Mann war in Fahrtrichtung Sattelbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen angrenzenden Zaun beschädigte. Im weiteren Verlauf schleuderte sein Auto nach links von der Straße, beschädigte einen Leitpfosten, überschlug sich und kam letztlch im angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Anschließend verständigte der 34-Jährige selbst die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde dessen Alkoholbeeinflussung festgestellt. Nach Entnahme einer Blutprobe musste der Mann seinen Führerschein zu den Akten geben.



Kollidiert statt überholt: 8000 Euro Sachschaden



Haßmersheim. Auf rund 8000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Sonntagmittag gegen 13.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 588 - zwischen Haßmersheim und Hochhausen - entstand. Ein 47-Jähriger wollte mit seinem Ford einen vorausfahrenden "Transit" überholen, dessen Fahrer jedoch nach links abbiegen wollte. Verletzt wurde beim Zusammenstoß niemand.



Auto zerkratzt



Dallau. Einen erheblichen Sachschaden richtete ein bislang Unbekannter in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, an einem in der Oberen Augartenstraße in Dallau geparkten 3er-BMW-Kombi an. Der Täter hatte, vermutlich mit einem Gegenstand, einen tiefen Kratzer auf der linken Fahrzeugseite, beginnend vom Rücklicht bis zur Fahrertür, hinterlassen. Hinweise an die Polizei Mosbach, Tel.: (0 62 61) 80 90.