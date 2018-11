Obrigheim. Es muss wohl der Hunger gewesen sein, warum ein Schafbock am Samstag den Ausbruch seiner Herde organisierte und anschließend in einem Wohngebiet tatkräftig auf Nahrungssuche ging.

So hatte das Tier es geschafft, dass der Bock und sein "Harem" (Polizei-O-Ton) von der elektrisch gesicherten Weide unterhalb der Werner-v.-Siemens-Straße ausbüchsen konnten. Während sich die Schafs-Damen ruhig verhielten, trieb der "Chef" im angrenzenden Wohngebiet sein Unwesen.

Erst attackierte der Schafbock eine Frau und machte sich anschließend über deren Einkäufe her. Ein Anwohner stellte sich dem Bock mit einem Besenstiel in den Weg. Doch zeigte das Tier wenig Verständnis und verfolgte den "Angreifer", der gerade noch in einen Hausflur flüchten konnte. Da dem mittlerweile wildgewordenen Bock der Zutritt verwehrt war, traktierte er die Briefkästen vorm Haus und beschädigte diese erheblich.

Dem tierischen Treiben wurde ein Ende gesetzt, als endlich der verantwortliche Schafbesitzer eintraf und den Bock einfing.

Ob der Amok-Bock mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat, das teilte die Polizei nicht mit. (pol)