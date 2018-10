Mosbach. (pol/mün) Aufregung herrschte am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr in einem Mosbacher Einkaufszentrum in der Hauptstraße. Der Mosbacher Polizei wurde ein schlafender Mann auf der dortigen Kundentoilette gemeldet, der sich partout nicht bewegen wollte, heißt es im Polizeibericht. Die eintreffenden Polizeibeamten schafften es schließlich, den ihnen bereits bekannten, stark betrunkenen Wohnsitzlosen aus seinem Schlaf zu wecken und anzusprechen. Die Toilette wollte der 51-Jährige jedoch einfach nicht verlassen. So wurde er kurzerhand zur Polizei mitgenommen und konnte seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen. Ein Richter ordnete den Gewahrsam bis zum nächsten Morgen an. Danach durfte der Herr wieder seiner Wege ziehen.