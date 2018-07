Limbach. (pol/rl) Eine schwere Kopfverletzung zog sich am Donnerstag, 15. Mai, eine 61-Jährige zu, als sie gegen 13 Uhr in der Sonnenhalde ihre Blumen versorgen wollte. Über eine Klappleiter war sie dazu aus dem Fenster auf einen Vorsprung gestiegen. Hier verlor sie offenbar das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von knapp zwei Metern zunächst auf ein Podest und dann auf den Boden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht aber offensichtlich nicht.