Billigheim. Aus ungeklärter Ursache ist am Dienstag, 5. März, um 11.30 Uhr ein 64-jähriger Opel-Fahrer in der Wannestraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Diese wurde durch den Aufprall aus ihrer Verankerung gerissen, der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. (pol)