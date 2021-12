Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch/Rhein-Neckar. Heroin hat eine euphorisierende und schmerzlindernde Wirkung und macht schnell abhängig. Im 19. Jahrhundert als Medikament entwickelt, wurde die Substanz 1971 verboten und damit zur illegalen Droge. Zu den dramatischen Folgen des illegalen Konsums zählt die Beschaffungskriminalität. Unter ihr leiden die Betroffenen selbst, aber auch die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, Kriminalität zu bekämpfen und der Bildung einer illegalen Drogenszene im öffentlichen Raum entgegenzuwirken.

Mit Hilfe der Substitutionstherapie, auch Drogenersatztherapie genannt, wird mit verordneten Medikamenten eine Stabilisierung des Gesundheitszustands und der sozialen Situation des Patienten angestrebt. "Das ist immer auch ein Stück weit ein doppelter Auftrag", sagt Tobias Link. Am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) ist er als Chefarzt zuständig für Suchttherapie und Entwöhnung. "Heute hat ein Patient angerufen, der in den Landkreis Karlsruhe gezogen ist und nach zwei Wochen noch keinen Substitutionsarzt gefunden hat", erzählt er.

Der Mann, der sich an seinem früheren Wohnort einer Drogenersatztherapie unterzogen hatte, klage über schwere Entzugserscheinungen und verspüre einen starken Drang nach Heroin oder opioidhaltigen Medikamenten. "Er hat eine Riesenangst, wieder in den Kreislauf illegaler Beschaffung zu geraten, und hat sich an uns gewandt", so Link. In der akuten Krise hat er den Mann stationär aufgenommen und versucht nun, ihn an einen Arzt mit Fachkunde Suchtmedizin zu vermitteln.

Da die Versorgung inzwischen so schwierig ist, baut das Zentrum für Psychiatrie Wiesloch (ZfP) an seiner Außenstelle in Bruchsal mit dem Landkreis Karlsruhe eine Substitutionsambulanz mit 40 bis 60 Plätzen auf. Sie soll als Kompetenzzentrum für Substitution fungieren, um schrittweise um den Standort herum eine dezentrale Versorgungsstruktur aufzubauen.

Für den Rhein-Neckar-Kreis gibt Link vorerst Entwarnung: "Hier ist die Versorgung derzeit noch ausreichend." Er stellt aber auch fest: "Der bundesweite Ärztemangel macht sich auch in unserer Region bemerkbar und ist besonders in der Psychiatrie und Suchtmedizin ausgeprägt." Niedergelassene Ärzte, die Substitution anbieten, sind im Schnitt 60 bis 65 Jahre alt.

Manne Lucha, Landesminister für Soziales und Integration, warnte schon vor zwei Jahren, als der "Pakt für Substitution" geschlossen wurde: "Wenn wir nicht gegensteuern, droht in den nächsten Jahren in allen Stadt- und Landkreisen eine Unterversorgung substituierter Patientinnen und Patienten."

Ob Hausarzt, Psychiater oder Facharzt – jeder niedergelassene Arzt kann in Kooperation mit suchtmedizinischen Praxen Drogenersatztherapie anbieten, betont Link. Er kenne auch einen Orthopäden, der substituiert. Die Zahl ist auf drei – in der Coronazeit auf bis zu zehn Substitutionspatienten – beschränkt. Sie müssen einmal im Quartal einen suchtmedizinisch qualifizierten Arzt aufsuchen. "Wenn jeder niedergelassene Arzt drei bis fünf Patienten substituieren würde, wäre die Versorgung gesichert", ist Link überzeugt. Patienten – zumal wenn sie berufstätig sind – gehen lieber zum Arzt vor Ort als täglich bis einmal wöchentlich in die psychiatrische Ambulanz zu fahren, was viele zudem als stigmatisierend empfinden.

Auch in der "Suchthilfeplanung 2021-2026" des Kreises heißt es, die Versorgung sollte durch zusätzliche suchtmedizinische Praxen verbessert werden. Um einer weiteren Verschlechterung der Versorgung entgegenzuwirken, müssten gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung, die den Versorgungsauftrag innehat, Lösungswege gefunden werden. Doch warum ist es so schwierig, Ärzte für diese Behandlung zu gewinnen? "Die meisten Ärzte haben in ihrer Ausbildung wenig Kontakt zu suchtmedizinischer Versorgung", beobachtet Link. Er plädiert dafür, das Thema im Medizinstudium zu verankern.

Während der sich an den Entzug anschließenden Langzeittherapie kann es dazu kommen, dass substituierte Patienten weitere Drogen konsumieren und psychische Krisen erleiden. In der Spezialstation für niederschwelligen Drogenentzug des PZN können auch diese aufgenommen werden.

"Es gibt viele Patienten, die uns jahrelang begleiten, die Arbeit finden und Familien gründen", erzählt Link und ergänzt: "Die Substitution ist Grundlage für alles. Auch wenn die Arbeit mit Abhängigen nicht immer einfach ist: Es ist sehr motivierend zu sehen, was für eine Energie die Betroffenen entwickeln, um sich in ein geordnetes Leben zu kämpfen."