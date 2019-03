Mannheim. (pol/rl/cab) Gegen 21.30 Uhr wurde am Montag eine Streife der Bundespolizei Mannheim an den ICE 615 gerufen. Im Zug sollte sich eine alkoholisierte Person befinden, die andere Reisenden angegriffen haben soll. Im Zug stellten die Beamten einen am Boden liegenden 67-jährigen Deutschen fest. Der Mann hatte eine stark blutende Platzwunde an der Stirn und machte einen stark betrunkenen Eindruck. Es meldeten sich ein 32-Jähriger und ein 29-Jähriger.

Sie sagten aus, dass der 67-Jährige zuvor in den Wagen gekommen war und den 32-Jährigen zum Ausstieg nötigen wollte. Dann schlug er dem 32-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht. Als der 29-Jährige ihm zu Hilfe kam, schlug der 67-Jährige ihm auch zweimal ins Gesicht. Um weitere Angriffe schubsten sie den Mann weg., Der verlor das Gleichgewicht, stürzte zu Boden und zog sich dabei die Platzwunde zu.

Der 67-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wobei er von den Beamten gestützt werden musste. Ein Alkoholtest stellte einen Wert von 2,56 Promille fest. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der 67-Jährige in ein Krankenhaus. Die beiden attackierten Fahrgäste fuhren mit dem ICE 615 weiter.

Am Sonntagabend zuvor hatte es die Bundespolizei mit einem 39-Jährigen zu tun, der gegen 23 Uhr im ICE 695 Berlin-Stuttgart Reisende mit einem Messer bedroht hatte. Ebenfalls am Sonntag hatte ein 30-Jähriger die Glastür zur Lokführerkabine eingeschlagen, weil er meinte, dass der Zug zu schnell fahre.

Von solchen Zwischenfällen ist stets auch das Bahnpersonal betroffen. Nicht selten sind die Zugbegleiter auch selbst das Ziel von Angriffen: „Ja, das hat zugenommen“, sagte am Dienstag ein Bahn-Sprecher in Berlin auf RNZ-Anfrage. Im Jahr 2018 wurden 2600 Angriffe gezählt, 100 mehr als 2017: „Die Hemmschwelle sinkt, und der Ton wird immer rauer.“ Daher hat die Bahn entsprechende Trainings im Jahr 2017 zur Verpflichtung für ihre Mitarbeiter gemacht, die direkten Kundenkontakt haben. Freiwillige Trainings gab es zuvor schon seit zehn Jahren.

Alle zwei bis drei Jahre, so der Sprecher, müssten die Bahner diese Angebote nutzen. Hier werden in Rollenspielen konkrete Gefahrensituationen nachgestellt. Die Schulungsinhalte sind dabei umfassend: „Es geht schon um einfache Dinge, wie körperlich und verbal die Distanz zu wahren oder richtige Gesten zu verwenden“, so der Sprecher. Zudem würden die Mitarbeiter lernen, Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen: „Deeskalation ist ein Thema.“ Doch es gehe auch um körperliche Selbstverteidigung, wenn eine Konfrontation gar nicht mehr zu vermeiden sei. „Zur Gefahrenabwehr“, erläuterte der Bahn-Sprecher, „gehört aber auch der Rückzug, wenn die eigene Gesundheit in Gefahr ist.“ Zudem müssten die Bahner lernen, die Situationen zu erkennen, um richtig zu handeln: „Muss ich die Notbremse ziehen oder kann ich bis zum nächsten Bahnhof warten? Muss ich gleich die Polizei rufen?.“ Die Bahn beschäftigt für ihre Präventionsangebote eigene Trainer. Zudem stehen dem Personal rund um die Uhr Psychologen des Unternehmens zur Verfügung – vor allem, um die Zwischenfälle im Nachhinein besser verarbeiten zu können.

Und die Sicherheit der Reisenden? Der Bahn-Sprecher wies darauf hin, dass in Fernzügen nur selten etwas passiere: „Und in drei Viertel aller Nahverkehrszüge haben wir Kameras“. Auf das Bildmaterial kann die Bundespolizei, wenn nötig, zurückgreifen.

Ansonsten, so der Sprecher, könne die Bahn ihren Fahrgästen vor allem Anregungen zum richtigen Verhalten im Ernstfall geben. Dazu gehört etwa die bewusste Wahl des Sitzplatzes – vor allem abends etwa direkt hinter dem Lokführer oder gezielt bei ausgewählten Mitreisenden. In Konfliktsituationen, so der Sprecher, sollte man das Gegenüber laut zurückweisen und Mitreisende direkt mit der Bitte um Unterstützung ansprechen.

Update: Dienstag, 19. März, 19.17 Uhr