Einen Grenzwert für Trifluoracetat (TFA) gibt es nicht. Das Salz gilt als "unerwünschter Stoff". Doch noch ist unklar, wie schädlich es ist. Die Firma Solvay leitet es in Bad Wimpfen in den Neckar ein - wasserrechtlich genehmigt vom Regierungspräsidium Stuttgart. Der Fluss führt das TFA flussabwärts, vorbei auch an Ladenburg und Edingen-Neckarhausen. Foto: Kreutzer

Bad Wimpfen. (cab) Die Chemiefirma Solvay in Bad Wimpfen hat die Konzentration von Trifluoracetat (TFA) im Abwasser im Dezember weiter reduziert. Seitdem werden 1,5 Kilogramm pro Stunde in den Neckar eingeleitet. Solvay folgt damit einer Vereinbarung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart. Seit 2016 wurde die Einleitung des Salzes um mehr als 90 Prozent verringert. Für März ist eine Absenkung auf ein Kilo pro Stunde vorgesehen.

Solvay produziert in Bad Wimpfen Fluorprodukte, die für die Synthese von Arznei- und Pflanzenschutzmitteln benötigt werden. TFA gilt als "unerwünschter Stoff". Einen Grenzwert gibt es nicht. Das Umweltbundesamt will ihn aber noch in diesem Jahr festlegen. Solvay verweist darauf, behördliche Vorgaben nie überschritten zu haben. Die Stadt Heidelberg hat ihre Trinkwasserversorgung wegen des TFA-Gehalts im Wasser des Erzeugers "Neckargruppe" umgestellt, was Mehrkosten verursacht. Edingen-Neckarhausen bezieht dieses Wasser weiterhin.