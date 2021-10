Von Philipp Weber und Julian Baum

Weinheim. Die Ansprache war gut gemeint, offenbarte aber auch den damaligen Zeitgeist: "Wir wissen, was die Firma an der Mitarbeit und dem großen Einsatz der ausländischen Arbeitnehmer hat. Die Firma bemüht sich, Ihnen den Aufenthalt in Deutschland so angenehm wie möglich zu gestalten", sagte Hans-Erich Freudenberg, als am 23. März 1974 das Türkische Kulturzentrum in Weinheim eröffnet wurde. Es war ein großzügiges Geschenk des Konzerns an die türkischen Mitarbeiter. Hans-Erich Freudenberg überbrachte die Grüße der Konzernführung.

Die Präsenz der Angesprochenen in der Firma und im Land wurde noch temporär und als Aufenthalt verstanden. Dabei hatte die Integration im Grunde schon 1963 begonnen, zwei Jahre nach Abschluss des Anwerbeakommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. In jenem Jahr kamen erste Arbeitsmigranten aus der Türkei, um bei der Firma Freudenberg zu arbeiten, meist in der Produktion. Nur drei Jahre zuvor waren die ersten Einwanderer ins Unternehmen gekommen. Aus Spanien.

Heute bilden Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit die größte Ausländergruppe in der Stadt. Spricht man mit ihren politisch engagierten Vertretern, begegnet einem oft die Forderung, zumindest an Kommunalwahlen beteiligt zu werden. "Das wäre für 1,5 Millionen Menschen hier im Land ein wichtiges Signal", sagt Cemal Demirci, Vorstand bei der Partei "Die Linke". Wer kein EU-Bürger ist, kann auch nicht in den Gemeinderat einziehen. Möglich ist lediglich die Unterstützung von politischen Gremien, als sachkundiger Einwohner.

Die heute größte Minderheit war in den Anfangsjahren – rein zahlenmäßig – einer anderen Nation weit unterlegen. Freudenberg setzte in erster Linie auf Spanier. Den Konzern brachten sie alle voran: 1970 waren 22 Prozent der Freudenberg-Mitarbeiter in Deutschland Arbeitsmigranten, insgesamt 3150. Davon kamen 1600 aus Spanien und 651 aus der Türkei. 1980 waren immerhin noch rund 800 Arbeitsmigranten für Freudenberg an deutschen Standorten tätig. Sie bearbeiteten Leder, stellten Dichtungen, Vliesstoffe, Bodenbeläge, Schuhsohlen, schwingungstechnische Produkte und Filter her.

Wie gut es ihnen dort und bei anderen Firmen ging, geht aus offiziellen Quellen kaum hervor. Immerhin ist dem Stadtarchiv die prämierte Schülerarbeit eines türkisch-deutschen Quartetts Ende der 1980er-Jahre erhalten geblieben. Die jungen Forscher hatten türkische Familien befragt. Ihre Vermutung: Viele der Männer hätten sich kaum getraut, Kritik an den Arbeitsbedingungen zu äußern. Sie fürchteten um ihre Stellen, ihre Ersparnisse für die Verwandtschaft – und ihren Ruf als Ernährer der Familie.

Auf der anderen Seite gab es durchaus Bemühungen, den Neuen die Integration zu erleichtern. Freudenberg bot laut eigener Aussage seit 1961 kostenlosen Deutschunterricht an und ließ ein Sprachlabor einrichten. 1965 eröffnete auf Firmeninitiative das Spanische Zentrum unterhalb der Burgruine Windeck. Das Türkische Zentrum befand sich von 1974 an in einem Stadtteil, in den es in den 70er und 80er Jahren viele türkische Zuwanderer zog: in die Nordstadt. Dort gab es damals günstige Wohnungen, Firmen wie Freudenberg und Drei-Glocken waren quasi um die Ecke. 1974 war zudem das Jahr, in dem sich die Unternehmensleitung entschied, Infoblätter auch auf Spanisch und Türkisch herauszugeben.

Die Geschichte der Integration türkischer Zuwanderer steckte damals immer noch in den Kinderschuhen. Heute gibt es zahlreiche türkische Vereinigungen, die regelmäßig in Erscheinung treten. Die bekannteste ist wohl der Moscheeverein. Die von ihm unterhaltene Mevlana-Moschee ist eine Anlaufstelle für Kultur und Religion, weit über Weinheim hinaus. Der Verein ist zugleich ein Beispiel dafür, dass Integration Reibungen hervorrufen kann: Die Moschee am nördlichen Stadteingang gibt es seit 2002. Zuvor wollte die Glaubensgemeinschaft eine zentraler gelegene Fabrik in ein Gotteshaus umnutzen, was sich als politisch heikel erwies und in einen Rechtsstreit führte. Als die Moschee stand, stritt man weiter: um Bau und Nutzung des Minaretts.

Womöglich würden Auseinandersetzungen mit weniger Emotionen geführt, wenn die Politik den Integrationsgedanken früher vermittelt hätte. So sehen es die Vertreter der Gewerkschaft IGBCE und des Freudenberg-Konzernbetriebsrats. Auch der Vorsitzende des Moscheevereins und SPD-Beirat Ishak Ünal pocht auf mehr politische Beteiligung: "Wir sind seit Jahrzehnten da, arbeiten und zahlen Steuern", sagt er: "Auch wir heißen jeden in unserer Gemeinschaft willkommen." Das Unternehmen, wegen dem die Ersten kamen, blickt mit Wertschätzung auf die Arbeitsmigranten. "Sie haben einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Freudenberg-Gruppe geleistet. Heute ist die zweite oder dritte Generation beschäftigt", so Personalverantwortliche Esther Loidl.