Von Alexander Albrecht

Karlsruhe/Mannheim/Weinheim. Es war das Ende eines aufsehenerregenden und von Tumulten begleiteten Prozesses: Am 17. Januar verurteilte das Mannheimer Landgericht sechs junge Männer wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes zu langen Jugendstrafen. Fünf von ihnen hatten im März vergangenen Jahres den damals 28-jährigen Mehmet E. in der RNV-Linie 5 (früher OEG) in Weinheim brutal zusammengeschlagen. Die Angreifer traten selbst dann noch auf das Opfer ein, als dieses bereits wehrlos am Boden lag.

Einen Monat zuvor hatten vier der 17 bis 19 Jahre alten Männer einen Fahrgast in der S-Bahn mit Faustschlägen traktiert und einen weiteren in der Zugtoilette ausgeraubt. Vier der Angeklagten legten gegen das Urteil Rechtsmittel ein und sind damit jetzt vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe gescheitert.

Der Erste Strafsenat habe die Revisionen der vier als "offensichtlich unbegründet verworfen", sagte eine BGH-Sprecherin auf RNZ-Anfrage. Damit sind die Urteile vom Januar rechtskräftig, es gibt keine weiteren Instanzen mehr.

Die jungen Männer können lediglich noch die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen, was jedoch in den allermeisten Fällen abgelehnt wird. So müssten schon neue Tatsachen oder Beweismittel auftauchen, die zum Zeitpunkt der Verurteilung noch nicht bekannt waren. Das erscheint bei den OEG-Schlägern unwahrscheinlich. "Respekt, Empathie und die Bereitschaft, sich an Regeln zu halten, sind die Grundpfeiler menschlichen Zusammenlebens", sagte der Vorsitzende Richter Joachim Bock in seiner Urteilsbegründung.

All das hätten die Angeklagten bei den brutalen Taten vermissen lassen. Der Erziehungsbedarf der jungen Leute springe einem förmlich ins Auge. Das Gericht verurteilte Furkan D. zu vier Jahren Haft, Jermaine L. zu fünf. Özcan K. bekam zweieinhalb Jahre aufgebrummt, Eyyüpcan P. vier und Filmon N. dreieinhalb. Den Angeklagten Taufik M. schickte die Kammer für acht Jahre ins Gefängnis. In dieses Urteil eingerechnet wurde eine bereits verbüßte, fünfjährige Haftstrafe, wovon eineinhalb Jahre zur Bewährung ausgesetzt waren.

Bei guter Prognose muss ein nach dem Jugendstrafrecht Verurteilter nur sieben Zwölftel der Strafe absitzen, der Rest wird unter Auflagen auf Bewährung erlassen. Dennoch wehrten sich Özcan K., Furkan D., Jermaine L. und Taufik M. gegen das Strafmaß - ohne Erfolg. Mehmet E. war vor dem Angriff einer jungen Frau zu Hilfe gekommen, die von Jermaine L. belästigt wurde.

Dieser Angeklagte war es auch, der in dem Prozess einräumte, den Kopf des Opfers "wie einen Fußball getreten" zu haben. Für sein mutiges Eingreifen und seine Zivilcourage bekam Mehmet E. später eine Auszeichnung bei der Aktion "Beistehen statt rumstehen".

Auf Ablehnung stieß er dagegen, als er im Gerichtssaal seine Leidensgeschichte beschrieb. Und das ist noch nett formuliert: Angehörige und Freunde der Angeklagten beleidigten ihn aufs Übelste. Nach weiteren Unruhen und Tumulten sah sich Richter Bock gar gezwungen, an einem Verhandlungstag die Öffentlichkeit auszuschließen, ehe der Prozess bis zum Urteil von einem Großaufgebot der Polizei begleitet wurde.

Auch außerhalb des Landgerichts kam es während des Verfahrens zu Gewalt. So sorgte eine Gruppe Jugendlicher aus dem Umfeld der OEG-Schläger Ende 2017 für Krawall. Ein 18-Jähriger soll dabei einen Polizisten attackiert haben - und muss sich nun am 17. September ebenfalls vor dem Landgericht verantworten.