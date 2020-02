Von Harald Berlinghof

Mannheim/Altrip. "Gerda" liegt tief im Wasser, wenn sie sich zu ihrer Flussquerung aufmacht. Ist die Altriper Fähre voll beladen, drückt das Gewicht von 21 Autos den Rumpf tief in den Rhein. "Gerda", so nennt die Mannschaft liebevoll das Schiff, ist derzeit pausenlos im Einsatz. Grund ist die dramatische Entwicklung um die Ludwigshafener Pilzhochstraße, die abgerissen werden muss. Dadurch wird der Autoverkehr zwischen der Chemiestadt und Mannheim buchstäblich ausgebremst.

Rund 100 mal am Tag schippert die Fähre über den Rhein. Und bildet inzwischen eine wichtige Verkehrsader von der Pfalz in die Quadratestadt und umgekehrt. "Wir fahren praktisch ununterbrochen zwischen halb sechs am Morgen und halb elf Uhr am Abend und transportieren rund 25 Prozent mehr Autos als vor dem Auftreten der Hochstraßen-Probleme", erklärt Jürgen Jakob, Geschäftsführer der Rheinfähre Altrip GmbH.

Mit der Sanierung der Salierbrücke zwischen Hockenheim und Speyer sowie den Baustellen auf der Autobahn A6 im Norden Mannheims sind weitere Rheinquerungen für Staus anfällig. Auch die Brücke der A61 nach Speyer als Alternativstrecke ist im Berufsverkehr hoch belastet. Dass sich das anfängliche Verkehrschaos in Mannheim gefühlt ein wenig abgemildert hat, ist auch auf das vernünftige Verhalten der Autofahrer zurückzuführen. Viele haben sich ihre räumlichen und zeitlichen "Sondertouren" gesucht. Und dazu gehört eben auch die Altriper Fähre.

"In den ersten zwei bis drei Monaten nach der Sperrung der Hochstraße Süd war das der Wahnsinn hier", erinnert sich Jakob. Morgens sei man am Altriper Anleger im Stau gestanden, weil viele Berufstätige nach Mannheim und Umgebung wollten. Abends kam es dann folgerichtig rechtsrheinisch zu Verzögerungen. Inzwischen verteilt sich der Ansturm mehr oder weniger auf den ganzen Tag.

"Ich führe das darauf zurück, dass viele Pendler inzwischen flexible Arbeitszeiten haben. Eine andere Erklärung habe ich nicht dafür", sagt Fährenchef Jakob. Aber das samstägliche Angebot werde inzwischen reichlich angenommen, wenn die Ausflügler in die Pfalz wollen oder die Einkaufs-Shopper nach Mannheim.

"Das tut dem Umsatz natürlich gut", freut sich Jakob. Einerseits. "Andererseits ist die Belastung für die fast 30 Jahre alte Fähre auch erheblich gestiegen. Der Wartungsaufwand hat sich massiv erhöht, der Spritverbrauch ebenso", erklärt Jakob. Deshalb habe man beschlossen, eine neue Fähre anzuschaffen, die größer ist und Hybridantrieb hat. Größer heiße jedoch nicht länger, weil dann beim Anlegen auf Mannheimer Seite nicht mehr genug Abstand zur Schifffahrt auf dem Fluss bestehen würde. Also muss die Fähre breiter werden.

Was wiederum bedeutet, dass der Anleger auf Mannheimer Seite umgebaut werden muss. Solche Eingriffe fordern Zeit, aufwändige Planungen und zusätzliches Geld. "Die dreieinhalb Millionen Euro, mit denen wir vor Jahren einmal kalkuliert haben, werden dafür mit Sicherheit nicht mehr ausreichen. Das wird viel teurer", sagt Jakob, früherer Bürgermeister von Altrip. Vor 2023 werde es keine neue Fähre geben.

Das Schiff ist erstmals 1262 erwähnt. Seit über 750 Jahren verbindet die Fähre die beiden Rheinufer und transportiert Pferde, Kutschen, Fahrräder, Autos und Fußgänger. 1958 erhielt sie einen eigenen Dieselmotor, zuvor wurde sie an einem Seil von der Flussströmung bewegt. 2011/2012 wurde die Fähre um sieben Meter verlängert. Heute ist sie 46 Meter lang und benötigt rund acht Minuten inklusive Beladungs- und Entladungsvorgang pro Querung.

Bis zur Sperrung der Hochstraße Süd legten das Schiff und die Mannschaft auf jeder Seite eine 15-minütige Pause ein. Inzwischen wird nonstop gefahren, damit die Kunden nicht zu lange warten müssen. Einer zweiten Fähre bei nur einem Anleger auf jeder Rheinseite erteilt Jakob schon aus wirtschaftlichen Gründen eine Absage. "Das rechnet sich einfach nicht".