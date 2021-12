Von Christine Frei

Odenwald. Zu weiten Ausblicken führt die Rundwanderung im bayrischen Teil des östlichen Odenwalds, in der Nähe des Dreiländerecks von Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.

Ein Bergplateau bietet verborgenen Geheimnissen und Schönheiten Platz, die sich nur über Wanderwege aufspüren lassen. Kirchzell, im angenehm weiten Tal des Gabelbachs, hatte günstige Voraussetzungen für eine Besiedlung – Spuren dafür sind jedoch rar, da das Dorf 1720 niederbrannte. Auch die neugotische Kirche "Herz Jesu" beim Start stammt erst aus dem 19. Jahrhundert. Zwischen waldreichen Bergen und der von Galeriewald gesäumten Mud, die spielerisch durchs Tal mäandert, führt die Tour zu deutlich betagteren Mauern. Massive drei Meter Stärke erreichen sie, wie beim Bergfried der Burg Wildenberg, auch "Wildenburg" genannt.

Das Meisterwerk staufischer Burgenbaukunst wurde um 1170 von Ruprecht von Dürne begonnen, und von dessen Enkel Konrad um 1225 mit wertvoller Ausgestaltung vollendet. Vom Leben auf der Höhenburg ist nicht viel überliefert. Wahrscheinlich arbeitete der Dichter Wolfram von Eschenbach hier an dem Ritterepos "Parzival", wobei ihm die Burg vermutlich als Vorbild für die Gralsburg diente.

Der Palas der Burg Wildenberg mit seiner Feuerstelle vermittelt eine Vorstellung von der früheren Gestaltung des lichtdurchfluteten Arkadensaals. Foto: Christine Frei

Fast wäre auch ihre Zerstörung in die Literatur eingegangen: Als Götz von Berlichingen, Führer des Bauernheeres, im Jahr 1525 Richtung Amorbach ritt, sah er "Willenberg" brennen; seine Bauern hatten es angezündet. Laut Goethes Schauspiel ruft er jedoch "Ich sehe Miltenberg brennen". Es kann sich aber nur um Wildenberg gehandelt haben. Miltenberg wurde im Bauernkrieg nicht zerstört, da freiwillig die Tore geöffnet worden waren.

Nach Verlassen der Ruine liegt nur wenige Meter oberhalb der Glasa Felsen: eine Felsenburg mit Höhle am Nibelungensteig. Ohne Markierung führt ein Pfad zum vorderen Teil einer aus massivem Sandstein und großen Blöcken bestehenden Klippe: Der Fels wurde bearbeitet und Felsplatten so angeordnet, dass eine ebene Plattform oberhalb entstand. Sie könnte als Vorburg zur Verteidigung angelegt worden sein. Um die Höhle zu erkunden, ist eine Taschenlampe nötig. Den Vorplatz ziert eine gewaltige Buche.

Auf aussichtsreichem Weg geht es bis zum Ortsbeginn von Preunschen, mit dem Watterbacher Haus, das als Waldmuseum genutzt wird. Es gilt als das älteste erhaltene Bauernhaus aus der Zeit um 1475, das bereits zweimal umgesetzt wurde, ursprünglich stand es in Watterbach. Ob Öffnungen am Wochenende derzeit möglich sind, lässt sich bei der Gemeinde Kirchzell unter Telefon 0 93 73 / 97 430 in Erfahrung bringen Von Preunschen führen schöne Wege zurück nach Kirchzell, dem offiziellen Ziel. Darüber hinaus kann die Wanderung um rund fünf Kilometer bis Amorbach erweitert werden.

RUND UM KIRCHZELL

Strecke: Rundwanderung von der Kirche in Kirchzell, mit dem Wanderzeichen grünes N (Zubringer des Nibelungensteigs), auf der Bachgasse den Gabelbach überqueren und der Forsthausenstraße nach Buch und zur Ruine Wildenberg folgen. Den nach Preunschen aufsteigenden Nibelungensteig (rotes N). Auf der Dorfstraße unmarkiert durch Preunschen, dann rechts in die Höhenstraße. Links den Kapellenweg nehmen und von hier länger geradeaus dem Hauptweg auf dem Höhenzug folgen. Nach der ausgeprägten Linkskurve auf dem Pfad rechts mit der vagen V-Markierung steil abwärts durch den Wald. Zuletzt geht’s auf Feldwegen nach Kirchzell: durch den Preunschener Weg und die Forsthausenstraße bis zum Ausgangspunkt.

Länge: rund 13 Kilometer

Höhenunterschied: 300 Meter

Dauer: etwa dreieinhalb Stunden

Anfahrt/Parken: Von Heidelberg durchs Neckartal flussauf, am Ortsbeginn von Eberbach Richtung Amorbach abbiegen und weiter bis Kirchzell. Dort in der Hauptstraße bei der Kirche parken.

ÖPNV: Kirchzell ist mit S-Bahn und Bussen über Eberbach und Mudau nur schlecht zu erreichen.

Verpflegung: Bei schönem Wetter bieten sich immer wieder besonnte Rastplätze für ein Picknick an. In Preunschen ist eine Einkehr im Grünen Baum, Dorfstraße 24, Telefon 0 93 73 / 14 31 oder dem Schulhaus, Dorfstraße 30, möglich.

Karten: MeKi Landkarten Naturparke Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und Neckartal-Odenwald, Wander- und Radwanderkarte Nr. 11 Fränkischer Odenwald, 1:20.000 (2018), ISBN-10: 97 83 94 75 93 019