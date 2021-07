Von Julia Scholz

Elsenztal. "Wann geht es endlich los?", fragt unsere Fünfjährige ungeduldig. Sie freut sich auf die nächste Familienwanderung. Das Wetter ist ideal: sommerlich warm und leicht bewölkt. Also auf zum Startpunkt am Bammentaler Waldschwimmbad-Parkplatz. Die Tour führt entlang der Elsenz durch Reilsheim, bis sich hinter dem Bahnübergang vor uns das lichte, als Naturschutzgebiet ausgewiesene Bammental-Mauermer Elsenztal ausbreitet, wo man im Grünen nicht nur Störche erblicken kann. Der asphaltierte Weg eignet sich bestens für Fußgänger, aber auch für Radler, Fahrradanhänger oder für Kinderwagen. Wo wir heute wandern, war vor 600.000 Jahren noch eine Neckarschleife. In den abgelagerten Sedimenten des Flusses wurde 1907 in einer Sandgrube der Unterkieferknochen des Urmenschen Homo heidelbergensis gefunden.

In Richtung Fundort führt uns auch das nächste Etappenziel – zur Gemeinde Mauer, zum Heid’schen Haus, eines der ältesten erhaltenen Fachwerkhäuser im Ort, in dem der Verein Homo heidelbergensis untergebracht ist. Sonntags um 14 Uhr kann man kostenlos an einem zweistündigen Vortrag mit Führung zur Fund-, Menschheits- und Erdgeschichte teilnehmen. Eher etwas für Kinder im Grundschulalter und älter. Vom Vereinshaus geht es durch den Ort am Rathaus vorbei über die Heidelberger Straße zur Sandgrube Grafenrain, dem Kiefer-Fundort. Ein Zeitenpfad erläutert auf 14 Tafeln bis zur Sandgrube die Menschheitsgeschichte.

Großes Finale: Kurz vor dem Parkplatz am Waldschwimmbad lockt ein toller Spielplatz. Foto: Scholz

Nach dem Abstecher zur Sandgrube steht der Rückweg an. Durch die B 45-Unterführung gelangt man zu "Müller Lebensraum Garten" und dessen Baumschule, die sich wie ein großer Schaugarten präsentiert. Mit der Wegmarkierung "V" "erklimmen" wir den Krähberg, biegen aber vor dem höchsten Punkt links in einen Weg zum Reilsheimer Wohngebiet. Über den "Großen Höhenweg" kommen wir zur Bahnunterführung. Es geht links zum Kreisverkehr in Bammental und dann rechts auf der Hauptstraße quer durch den Ort zur evangelischen Kirche und dann links weiter zum Alten Friedhof.

Dort wartet noch eine echte Entdeckung: ein Duft- und Heilkräutergarten. Wir treten durchs Hintertürchen ein und blicken auf ein mit Seerosen bewachsenes Wasserbecken. Zwei Meter dahinter zieht uns eine Sandfläche an, die von kleinen Trichtern durchfurcht ist. Unsere Tochter fragt neugierig, was das sein soll? Ein Schild verrät es: Hier lebt eine bedrohte Art, der Ameisenlöwe. Die Kleine bekommt große Augen und fragt: "Ist der gefährlich?" Wir können sie beruhigen, Lebensgefahr besteht hier nur für Ameisen…

Das kleine Paradiesgärtchen ist auf einem aufgelassenen Stück des Gottesackers angelegt und durch Buchsbaumhecken in von Sandsteinen eingefasste Beete unterteilt. Kleine Tafeln informieren über Art und Heilwirkung der Kräuter und Blumen. Ein paar wildwuchernde Walderdbeeren in den Beeten sind eine willkommene Stärkung für unsere Kleine – für den nur 200 Meter entfernt liegenden Spielplatz am Waldrand mit extralanger Rutsche. Im Nu erobert sie das Gelände und hüpft mit schnell entblößten Füßen in den integrierten Bachlauf. Hier lässt es sich schön Ausspannen. Schließlich ist der Ausgangspunkt, das Waldschwimmbad, nur noch zwei Minuten entfernt. Wer mag, kann dort noch eine Runde planschen gehen.

Elsenztal-Runde

Strecke: Ausgangspunkt ist der Bammentaler Waldschwimmbad-Parkplatz. Am unteren Ende des Parkplatzes entlang der Elsenz bis zur Brücke. Dort rechts auf die Reilsheimer Straße, dann die Zweite links in die Schulstraße, über den Bahnübergang ins Elsenztal hinein auf dem Verbindungsweg "V" nach Mauer, dort links in die Bahnhofstraße. Nach dem Heid’schen Haus am Kreisel links auf der Heidelberger Straße bis zum Ortsausgang beim Rewe-Markt. Hier ist rechts ein Abstecher zur Homo-heidelbergensis-Fundstelle möglich, dem Wegweiser folgen. Der Rückweg führt auf der linken Seite des Rewe-Markts vorbei durch die B 45-Unterführung. Links ist "Müller Lebensraum Garten". Hier der Wegmarkierung "V" zum Krähberg folgen. Vor dem Krähberg-Gipfel links in einen Weg zum Wohngebiet Reilsheim. Über den "Großen Höhenweg" hinunter zur Reilsheimer Straße und links unter der S-Bahn hindurch zum Kreisel. Rechts auf der Hauptstraße durch den Ort am Rathaus vorbei zur evangelischen Kirche, links in die Friedhofstraße zum Duft- und Heilkräutergarten und Spielplatz. Wenige Meter weiter ist der Schwimmbad-Parkplatz erreicht.

Länge: 7,6 Kilometer

Höhenunterschied: 74 Meter

Wanderzeit: ca. 2 Stunden ohne Pausen, circa 3, 5 Stunden mit kleinen Pausen und Kleinkind

Anfahrt/ Parken: Von Heidelberg über B 37 durchs Neckartal bis Neckargemünd, B 45 bis Bammental, der Ausschilderung zum Waldschwimmbad folgen, kostenlose Parkplätze.

ÖPNV: S-Bahn-Linie 5 bis Haltestelle Bammental-Reilsheim

Karte: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Wander- und Radwanderkarte Blatt 12 Heidelberg