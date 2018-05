Auch bei Youtube wirbt der VRN für das Smartphone-Ticket, das beim Einsteigen in Bus und Bahn gebucht wird. Screenshot: RNZ

Rhein-Neckar. (oka) Eine durchgehende digitale Reisebegleitung sollen die Apps der Deutschen Bahn (DB) und des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) sein - so wollen es die beiden Anbieter und arbeiten dabei zusammen. Immer mehr Kunden kaufen ihre Tickets über die App der Deutschen Bahn, den DB Navigator, oder die VRN-Ticket-App. Letztere richtet sich vor allem an Kunden aus dem Verbundgebiet und Nutzer von Dauerkarten. Mittlerweile seien fast alle Ticketarten mit dieser App erhältlich, vom Einzelfahrschein bis zum Semester-Ticket, informiert Rudolf Stegmüller vom Fahrgastmarketing DB Regio Mitte. Abo-Tickets wie das Rhein-Neckar- oder das Maxx-Ticket können momentan per App lediglich bestellt werden. "Doch bald können sie auch digital gekauft werden", erklärt Anke Görtz von DB-Vertrieb. Ein genauer Termin steht jedoch noch nicht fest.

Beim Semester-Ticket soll das Angebot auf weitere Hochschulen ausgedehnt werden: "Momentan bieten wir es für sieben Hochschulen im Verbund an, doch bis April kommen zehn weitere hinzu", so Segmüller. Was die Studenten ebenfalls freuen dürfte: Bis März wird es möglich sein, das Semester-Ticket bei der VRN-Ticket-App über den Internetbezahldienst Paypal zu bezahlen.

Eine durchgehende Reisebegleitung hört jedoch nicht beim Ticketkauf auf. Deshalb ist geplant, den Kunden über das Smartphone zu benachrichtigen, falls Züge oder S-Bahnen Verspätungen haben. Auch für die Freischaltung dieses Angebots ist ein genauer Termin noch nicht bekannt, aber " spätestes zum zweiten Halbjahr 2018", betont Anke Görtz. Auch umfassende Informationen über Baustellen auf der Strecke sollen bereitgestellt werden.