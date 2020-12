Die Kundenfrequenz in Plattenläden hat seit Corona nachgelassen. Die Schallplatte bleibt aber gerade für junge Leute attraktiv. Im ersten Halbjahr 2020 wurde in den USA mehr Geld mit Platten als mit CDs verdient. Foto: Peter Dorn​

Von Daniel Schottmüller

Heidelberg/Mannheim. Bis auf den Regen ist kaum etwas zu hören. Selbst das hektische Treiben auf der Heidelberger Hauptstraße kommt an diesem Tag nur als Echo in der Unteren Straße an. Immerhin: Im Musikzimmer brennt Licht. "Ich hab‘ Zeit, nur herein", sagt László Fehér und winkt hinter der Plexiglas-Scheibe hervor. László ist mittelgroß, schlank und trägt einen Vollbart. Dass er auch im Inneren des Schallplattengeschäfts die Wollmütze aufbehält, könnte mit seiner Affinität für Hip-Hop zu tun haben, die sich auf der linken Seite des Ladens in der Auslage widerspiegelt.

Vor zehn Jahren hat der junge Mann das Musikzimmer eröffnet. "Seitdem war es noch nie so schwierig wie jetzt", erzählt er. Die Schließung seines Geschäfts im Zuge des ersten Corona-Lockdowns habe er noch ganz gut wegstecken können. "Die Sofortunterstützung hat da wirklich geholfen", berichtet László. Als er Mitte Mai wieder öffnen durfte, sei das Geschäft zunächst auch wieder angelaufen. Klar, die Touristen aus Übersee fehlten. Keine amerikanischen Soldaten auf Besuch im früheren Stationierungsgebiet. Keine asiatischen Touristen, die als Mitbringsel aus Heidelberg eine Schallplatte erstehen. "Dafür waren viele Tagesausflügler hier", erinnert er sich.

Medium mit Durchhaltevermögen: Sogar Kassetten feiern ein kleines Comeback. Foto: Peter Dorn​

Nach dem Sommer kam der Herbst und mit ihm Lockdown Nummer Zwei. Und nun? "Das Weihnachtsgeschäft ist total eingebrochen", konstatiert er. "Du siehst es ja: Die Straße ist leer." Wie so vielen inhabergeführten Läden in der Nachbarschaft ist dem Musikzimmer die Laufkundschaft abhandengekommen. "Wenn, habe ich Kunden hier, die sehr gezielt einkaufen." Damit ist László nicht alleine. Eine halbe Autostunde entfernt kann Harry Berberich diese Einschätzungen nur untermauern. Auch der Mitinhaber des Mannheimer Plattenladens Come Back hofft auf eine Rückkehr der Kunden. "Derzeit kommen einfach viel weniger Leute in die Stadt", berichtet er am Telefon. Seine finstere Prognose: "Bis sich die Lage wieder entspannt, wird es Sommer werden – das ist für Plattenläden traditionell aber auch keine gute Zeit."

Trifft es die Branche so hart, weil Kunden aus Hygiene-Gründen vor dem Wühlen in Krabbelkisten zurückschrecken? Jürgen Fischer kann sich vorstellen, dass die Angst vor Ansteckungen eine Rolle spielt. Mit Ronnie’s Records betreibt er in der Heidelberger Bahnhofstraße den ältesten Plattenladen der Umgebung. "Die meisten Umsätze mache ich nach wie vor mit den Klassikern: die Beatles, Pink Floyd, Dylan", verrät Jürgen. Aber auch seine Stammkäufer sind zurückhaltend. "Es gibt zum Beispiel einen Herrn um die 70, der seit Corona nur noch eingemummt mit Maske und Einweghandschuhen kommt. Ich will das gar nicht bewerten, aber eine gewisse Ängstlichkeit ist im Moment einfach spürbar."

Er hat Trends zurückkommen sehen: Jürgen Fischer, Inhaber von Ronnie’s Records. Foto: Peter Dorn​

Das Pärchen, das gerade das Musikzimmer betritt, wirkt nicht ängstlich - beide könnten Studenten sein. László senkt mit geübtem Griff die Plattennadel in die äußerste Rille eines Rap-Albums, dann schnappt er sich seine Selbstgedrehten. "Wir müssen kurz raus", meint er entschuldigend. Mit seinem Mitarbeiter und den beiden Kunden ist die Kapazitätsgrenze des 40-Quadratmeter-Geschäfts beinahe erreicht: "Laut Auflage dürfen nicht mehr als vier Leute im Laden sein", erklärt der Inhaber. Draußen versucht er, eine Zigarette anzuzünden - bei dem Wetter nicht ganz einfach.

"Im Winter ist das natürlich problematisch: Die Leute wollen nicht zu lange im Freien stehen. Umgekehrt macht das Stöbern keinen Spaß, wenn man weiß, dass andere draußen warten müssen", schildert er. Zum Glück habe es bislang keinen Streit gegeben. "Meine Kunden sind sehr verständnisvoll."

Aber was genau sind das für Menschen, die für das Knistern einer Vinyl-Platte Wartezeiten in knackiger Kälte in Kauf nehmen? Musik-Nerds mit Nickelbrille, wie sie Nick Hornby in den Neunzigern im Kultroman "High Fidelity" beschrieb? László lacht. Das Klischee vom Sammler, der ohne die Erstpressung einer seltenen Elvis-Costello-Aufnahme nicht leben kann, treffe selten zu. "Die Leute kaufen Platten nicht, um sie ins Regal zu stellen. Sie wollen Musik hören", sagt er und klingt fast ein bisschen stolz.

Der Großteil der Einkaufenden sei zwischen 16 und 25: "Es geht um Haptik. Die digitale Generation will wieder etwas in den Händen halten." Gerade junge Frauen kämen in den vergangenen Jahren immer öfter in den Laden. "Früher war es so, dass die Mädels vor der Tür gewartet haben, während der Freund sich drinnen umgesehen hat. Heute ist es eher umgekehrt."

Jürgen kann das noch toppen: "Letzte Woche war ein Mädchen hier, das zum 14. Geburtstag einen Walkman bekommen hat. Sie hat gleich einen ganzen Stapel Kassetten gekauft." Er freut sich über solche Begegnungen. "Ich habe gerne mit jungen Leuten zu tun." Jürgen vermutet, dass viele von ihnen über Youtube- oder Spotify-Vorschläge auf ältere Bands stoßen und auf diese Weise angefixt, den Weg in seinen Laden einschlagen.

Bis Corona zuschlug, habe er in den vergangenen Jahren stetig mehr verkauft. Der Retro-Trend habe sogar bewirkt, dass er wieder guten Gewissens Alben von Boney M. oder Modern Talking in der Auslage platzierte. "Früher hätte ich dafür von älteren Kunden einen Rüffel bekommen", sagt er und schmunzelt. "Die Jungen sind da schmerzfrei." Jürgen freut, dass es in der Vinyl-Szene nicht mehr so verbissen zugeht.

Dass das Medium Schallplatte für eine neue Generation interessant werden würde, hätte er vor zehn Jahren nicht erwartet: "Damals war die Musikbranche ja insgesamt am Zusammenbrechen." Heute gebe es in Serien oder Filmen dagegen kaum eine romantische Szene, bei der nicht im Hintergrund eine schwarze Scheibe kreist.

"Es ist der umgekehrte Trend im Vergleich zum Ende der Achtziger: Damals wollten alle CDs haben und ich musste die Vinyl-Version zum Billigpreis verramschen – heute verstauben diese CDs in der Ein-Euro-Kiste und die Platten werden hochpreisig verkauft", fasst Jürgen zusammen. Nicht nur bei ihm: Die Recording Industry Association of America gab bekannt, dass Schallplatten-Umsätze in den USA im ersten Halbjahr 2020 erstmals seit den Achtzigern wieder höher waren als die von CDs.

Ein Grund, warum die Platte den Silberling abhängt: der Klang. "Schallplatten haben nach wie vor die beste Soundqualität", betont László. Ebenfalls erwähnenswert: der entschleunigende Effekt: "Ich höre selber auch Musikstreams – aber dann meistens nur einzelne Songs", erklärt László. Wer eine Platte auflegt, gebe einem Album und damit auch dem Künstler eine ganz andere Chance, ist er überzeugt.

Wenn man ihn so erzählen hört, schwingt kein Selbstmitleid mit. "Ich will mich auch nicht beklagen." Andere Läden in der Umgebung hätten die Krise nicht überstanden. Dass es das Musikzimmer noch gibt, hat auch damit zu tun, dass sein Inhaber während des Lockdowns mehr gebrauchte Plattenspieler verkaufen konnte als zuvor - ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft des krisengebeutelten Geschäfts. Jetzt wird es für László aber Zeit, sich um seine Kunden zu kümmern. Er verabschiedet sich lächelnd und kehrt zurück ins Warme.