Schwetzingen. (sbl) Kleine Geister auf der Suche nach Süßigkeiten und Familientrupps, die von Haustür zu Haustür zogen - so berichtete die RNZ über Halloween. Erst vor einigen Tagen erreichte die Redaktion die Zuschrift von Dieter Goldschalt, wohnhaft in der Gartenstraße 10, dass sein Haus in der Nacht zum 1. November mit 19 Eiern von Unbekannten beworfen wurde. Goldschalt beteuerte, dass sein Anwesen das einzige betroffene in der Gartenstraße gewesen sei. Er vermutet einen politisch motivierten Hintergrund aus der rechten Ecke.

Diesen Vorwurf kann das Polizeipräsidium Mannheim nicht bestätigen. Auf Anfrage der RNZ erklärte ein Sprecher, dass drei Häuser in der Gartenstraße durch Eierwerfer beschmiert wurden. Zwei weitere Anzeigen hätten die Beamten demnach aus der angrenzenden Lindenstraße erreicht.

Goldschalt dementierte dies wiederholt. "Ganz schöne Freunde" hätte er sich gemacht, weil er sich seit einiger Zeit offen und laut gegen rechte Hetze und den Aufstieg der AfD engagiert. Der Schwetzinger ist unter anderem Mitglied in der bundesweiten politischen Organisation "Demokratie in Bewegung" und verfasst regelmäßig Leserbriefe in den Medien über die rechtspopulistsche Partei AfD.

Schwetzingen gilt als politisch unkompliziert. Doch eine Veranstaltung der Grünen im August dieses Jahres hatte gezeigt, dass die Spargelstadt von rechten Gruppierungen nicht verschont bleibt. Etwa 15 Personen hatten versucht, die Veranstaltung mit dem Titel "Was ist Heimat?" durch teils aggressive Zwischenrufe zu stören. Goldschalt hatte daraufhin einen seiner Leserbriefe gegen rechte Hetze veröffentlicht, in dem er die Redebeiträge der vermeintlich Rechten scharf kritisierte.

Da sein Haus an Halloween "als einziges in der Straße", wie er behauptet, beschädigt wurde, vermutet er einen Zusammenhang, unter anderem zu seinem Leserbrief vom Sommer. Außerdem hätte er Nachbarn der Gartenstraße 2 und 4 nach Beschädigungen an deren Häusern befragt, die dies verneinten. Sie seien mit der Polizei als Zeugen in Kontakt gekommen, da sie Jugendliche auf dem Schlossplatz mit vier Eierkartons gesehen hätten. Einen Kontakt zu den Nachbarn konnte die RNZ derweil noch nicht herstellen.

Der Vorwurf, die Beschädigungen an Goldschalts Haus seien politischer Natur, lässt sich nicht beweisen. Die Polizei hat keine Ermittlungen zu einer politisch motivierten Straftat aufgenommen. Die Suche nach den Tätern ist nach Angaben des Polizeisprechers bisher ergebnislos verlaufen.

Die AfD hat indes mit dem Wahlkampf für die anstehende Kommunalwahl 2019 begonnen. Schwetzinger Anwohner, unter anderem in der Gartenstraße, hatten in den vergangenen Tagen Flyer der rechten Partei im Briefkasten.