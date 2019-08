Mörfelden-Walldorf. (dpa/mün) Die Reparaturarbeiten an dem vom Blitz getroffenen Stellwerk im südhessischen Walldorf werden voraussichtlich erst am Dienstagmittag beendet. So lange hätten die Techniker vermutlich noch zu tun, teilt die Deutsche Bahn am Montag bei Twitter mit.

Das Stellwerk in Walldorf, das ein Stadtteil von Mörfelden-Walldorf ist, war am Sonntagabend bei einem heftigen Unwetter vom Blitz getroffen und beschädigt worden.

Auf der Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt wurde der Zugverkehr eingestellt. Pendler kämen auf einer parallel verlaufenden Strecke ans Ziel, müssten aber mehr Zeit einplanen. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht