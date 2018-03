Von Stefan Kern

Hockenheim. Zu lange hätten Erwachsene über den Klimawandel geredet, ohne wirklich etwas getan zu haben. Jetzt sei es schon so weit, dass der Klimawandel die Lebensräume vieler Tiere zerstört. Die drei Grundschülerinnen Lia, Hannah und Aline meinen es ernst. Sie haben beschlossen, selbst aktiv zu werden und dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Also sind die drei Mädchen der Klasse 3 a der Hartmann-Baumann-Grundschule in Hockenheim, der Kinder- und Jugendinitiative "Plant-for-the-Planet" beigetreten und versuchen nun, Unterstützer zu finden. Einer ihrer ersten Wege führte sie direkt zu Oberbürgermeister Dieter Gummer ins Hockenheimer Rathaus.

Dort trugen Lia, Hannah und Aline ihr Anliegen eindrucksvoll vor, wobei sie medial von Lias Vater Dirk Mayrock, dem Verwaltungschef selbst, dem Stadt- und Umweltplaner Matthias Degen, dem Vorsitzenden des Marketingvereins, Tobias Nolting, und der Lokalen Agenda-Vertreterin Elke Schollenberger unterstützt wurden. "Der Klimawandel ist längst Realität", sagten die drei Mädchen, die bald offiziell zu Botschafterinnen für Klimagerechtigkeit erklärt werden. Das Eis an Arktis und Antarktis werde immer weniger, und viele Tiere, wie etwa der Eisbär, seien vom Aussterben bedroht. Auch wenn man die Folgen des Klimawandels gerade in Deutschland kaum bemerke, sei es jetzt wichtig, etwas zu tun. Denn in vielen Ländern dieser Erde habe er dramatische Folgen.

Dabei gebe es eine ganz einfache Klimamaschine, die die Klimakrise zwar nicht löse, aber etwas Zeit verschaffe, um bessere Lösungen zu finden. Diese Klimamaschine ist der Baum, wie Lia erklärte: "Kohlendioxid wird von Bäumen aufgenommen und gebunden, sodass es dem Klima nicht mehr schaden kann." Die einfache Konsequenz: Es müssten deshalb so viele Bäume wie möglich gepflanzt werden. Es war ein kurzer aber eindrücklicher Vortrag, der seine Wirkung nicht verfehlte. Den Oberbürgermeister haben die drei Mädchen bereits für ihre Sache gewonnen. Als Erstes schlugen sie eine symbolische Baumpflanzung am Tag des Baums, dem 25. April, auf dem Schulgelände vor. Der Oberbürgermeister und der Schulleiter Marcus Roth waren sich einig: Diesen Plan könnte man problemlos verwirklichen. Auch 300 Tafeln Fairtrade-Schokolade wird die Stadt bestellen. Dabei gehen je 20 Cent vom Verkaufspreis an ein Aufforstgebiet in Mexiko, das der Initiative gehört. Und weitere zehn Cent kommen "Plant-for-the-Planet" selbst zugute, die damit weitere Kinder zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausbilden kann.

Kinder, die überzeugt sind, dass der Mensch sein Verhalten ändern muss und diese Überzeugung mit Leidenschaft nach außen tragen - das sei wohl mit das Beste, was dem Klima passieren kann. Für Gummer war die Übernahme der Schirmherrschaft fast schon selbstverständlich. Auch wenn er anmerkte, dass Pflanzungen im Wald leider schwierig seien, da der Wald gerade unter Schädlingsbefall leide. Aber was auch immer die drei Botschafterinnen im Namen der Klimagerechtigkeit auf die Beine stellen werden: "Man wird von den drei Mädchen noch hören, und wir werden ihnen bei der Verwirklichung ihrer Pläne helfen", so Gummer.