Von Wolf H. Goldschmitt

Viernheim/Weinheim. Samstagmorgen, um 8 Uhr. Der letzte Tag im Leben von 93 Wildschweinen und 38 Rehen nimmt seinen Lauf. 35 Treiber und ein gutes Dutzend Jagdhunde hetzen von nun an Eber, Bachen und Frischlinge mehrere Stunden lang durch den Lampertheimer Forst vor die Präzisionsgewehre der 75 Jäger. Das Gros der Waidmänner stammt aus der Region. Aber jedes Jahr melden sich auch Jagdgäste aus europäischen Nachbarländern an, um Schwarzkittel zu schießen. Auch für die fünfte Treibjagd unter der Leitung des Lampertheimer Forstamtsleiters Ralf Schepp fahren sie Hunderte von Kilometern. Ihre Schießkünste hängen von der Tagesform ab. Einige kommen im Bus mit eigenem Fahrer, um das Event zünftig feiern zu können.

Wie viele Waldbewohner von ihnen tatsächlich waidmännisch erlegt oder mangels klarer Sicht nur verletzt wurden, darüber spricht Schepp bei seiner anschließenden Pressekonferenz nicht. Er redet von einem „Tag nach Plan“ und einem „notwendigen Übel“, um die Probleme für den Autoverkehr und die Landwirtschaft zu lösen. Aber genau an diesem Punkt setzt schon im Vorfeld die Kritik von über 60 Demonstranten an, die im Viernheimer Industriegebiet ihre Plakate gegen die „Partystimmung“ am Forsthaus hochhalten.

Teilnahmegebühren im Internet

Die Mahnwache, an der sich auch der Mannheimer Stadtrat Andreas Parmentier von der Tierschutzpartei beteiligt, prangert diese Art von „Jagdtourismus“ an. Kommerzielle Gründe seien ausschlaggebend, jedes Jahr Schützen aus dem Ausland die Chance zu geben, Abschussrekorde aufzustellen und dafür zu bezahlen. Obwohl Ralf Schepp diesen Anschuldigungen mit der Aussage „Zahlende Jagdgäste gibt es nicht“ widerspricht, reicht ein Blick auf die Homepage von Hessenforst. Dort werden alle Teilnahmegebühren für solche und ähnliche Jagdveranstaltungen angezeigt.

Der Organisator der Mahnwache, der Weinheimer Michael Ehlers, kann da nur den Kopf schütteln. „Wer eine so lange Anfahrt in Kauf nimmt, der hat wenig Zeit, auf den Moment des perfekten Schusses zu warten, wie es die heimischen Waidmänner meistens tun“, erklärt er der RNZ. „Die hier anrollen, wollen möglichst viele Tiere rasch zur Strecke bringen“, so seine Einschätzung. „Bei einer Treibjagd ist der saubere Schuss die Ausnahme, massives Tierleid wird in Kauf genommen“.

Die Hobbyjäger würden Eintrittsgeld für das Jagen, Essen, Trinken und anschließende Lagerfeuerromantik im Forstamt bezahlen. Der Initiator der Rehkitzrettung Weinheim und Umgebung arbeitet im Frühjahr auch mit örtlichen Jägern zusammen, um Kitze vor dem Tod durch Mähdrescher zu bewahren. Er plädiert deshalb für eine Reduzierung des Bestandes auf traditionelle Weise allein durch die örtliche Jägerschaft. Von der Politik fordert Ehlers ein Umdenken und neue Strategien, wie den Bau eines Wildschutzzaunes entlang der unfallträchtigen L 3111 zwischen Viernheim und Hüttenfeld.