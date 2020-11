Von Wolf H. Goldschmitt und Noemi Girgla

Rhein-Neckar. Hirsch, Fuchs, Wildschwein, Dachs und Co. – in den Wäldern der Region tummelt sich allerlei Getier. Einige Spezies bekommen die Waldbesucher ab und an zu Gesicht, andere wiederum sind so scheu, dass man sich fragt, ob es überhaupt noch freilebende Exemplare gibt. Die RNZ wirft in den kommenden Wochen in Zusammenarbeit mit dem Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises einen Blick darauf, was da zwischen Sinsheim, Weinheim und Wiesloch so alles kreucht und fleucht. Den Anfang macht ein Einwanderer, der Waschbär.

Dieser anpassungsfähige Neubürger spaltet die Lager: Während einige den Waschbären am liebsten ausgerottet sähen, plädieren andere für ein friedliches Zusammenleben. Der große Sündenbock, zu dem er oft gemacht wird, ist er in heimischer Umgebung sicher nicht. Wie viele davon im Rhein-Neckar-Kreis leben, weiß niemand. Aber anhand der Zahl von erlegten Tieren geben die Förster Entwarnung. Der Leiter des Kreisforstamtes, Manfred Robens, sieht in der aktuellen Population "kein Problem". Der jüngste Jagdbericht spricht für den Landkreis von 36 getöteten Waschbären, für den Stadtkreis Heidelberg 30. In anderen Regionen Baden-Württembergs sind es weit über zehnmal so viele Tiere, die gefangen oder geschossen wurden. Generell sei eine Ausbreitung des Waschbären als invasive Art nicht erwünscht, aber bisher spiele Bejagung keine Rolle, so Robens.

Allerdings scheint es Hotspots für die tierischen Maskenträger zu geben. Edingen-Neckarhausen beispielsweise oder Schwetzingen. Die Berufstierrettung von Michael Sehr hat im vergangenen Jahr in Heidelberg zwei Klettermaxe aus misslicher Lage befreit. Einer saß auf dem Dach der Kurfürstenpassage, ein anderer in einem Baum in der Poststraße.

Filmheld „Zorro“ hat um die Augenpartie durchaus Ähnlichkeiten mit dem Waschbär. Foto: dpa

Meist bei Dämmerung kriechen sie aus ihren Tagesverstecken in Baumhöhlen, alten Fuchsbauten und menschlichen Behausungen. Die possierlich wirkenden Burschen mit der gräulichen Fellfärbung, dem geringelten Schwanz, der schwarzen Gesichtsmaske sowie der buckeligen Körperhaltung beim Laufen. Jetzt macht sich "Zorro" auf die Suche nach Nahrung. Was seinen Speiseplan angeht, ist die zur Familie der Kleinbären zählende Fellnase nicht wählerisch.

Hohe Anpassungsfähigkeit an Lebensräume macht ihn fit, sich im städtischen Raum zurechtzufinden. Er ist ein guter Kletterer und bevorzugt strukturreiche Umgebungen, in denen es viele Versteck- und Fluchtmöglichkeiten gibt. Offene und baumlose Landschaften meidet er. Selbst in den Zentren großer Städte trifft man ihn an. Er wühlt chaotisch im Mülleimer oder sucht in Vorgärten nach Fressbarem. Der Bürger hat es allerdings selbst in der Hand, es erst gar nicht zum großen Ärger auf die kleinen Gesellen kommen zu lassen. Ein paar wenige Tipps, die interessanterweise genauso für Ratten gelten, können Stress vermeiden: Bewahren Sie Mülltonnen und Abfälle unzugänglich auf oder sichern Sie Behältnisse. Stellen Sie die Mülltonnen nach Möglichkeit mindestens einen halben Meter von Zäunen, Mauern und Ästen entfernt auf. Der schlaue Bursche hat gelernt, wie man sie aufbekommt und für Unordnung sorgt.

Gelbe Säcke sollten erst am Tag der Abholung morgens vor die Tür gestellt oder in verschließbaren Boxen aufbewahrt werden. Werfen Sie Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Brot und Obst nicht auf den Kompost, Garten- und Gemüsereste sind unproblematisch. Hinterlassen Sie keine Nahrungsreste in öffentlichen Papierkörben und lassen sie kein Futter für Haustiere über Nacht im Garten oder auf der Terrasse liegen. Wer diese Ratschläge nicht beherzigt, lädt die früher unter Naturschutz stehenden Säugetiere gewissermaßen zum Diner ein.

Hört man es trotzdem nachts rumpeln und klappern auf dem Dachboden, kann dies durchaus darauf hindeuten, dass man einen besonders aufdringlichen Vierpfötler vor sich hat. Schäden vor allem am Dämmstoff der Häuser können in die Tausende gehen. Um dem ungebetenen Gast den Zugang und Aufenthalt im eigenen Heim schwer zu machen, noch ein paar Hinweise: Schneiden Sie Bäume und Sträucher, die an oder über das Dach reichen, großzügig zurück. Bringen Sie glatte Blechmanschetten über den Fallrohren der Regenrinne an. Lassen Sie ein starkes Metallgitter auf dem Schornstein anbringen und verschließen Sie nachts lieber die Katzenklappe.

Durch umsichtiges Verhalten ist – besonders in einer an "Panzerknackern" armen Region wie dem Rhein-Neckar-Kreis – ein friedliches Miteinander von Mensch und Waschbär möglich. Denn eines ist auch der Jägerschaft klar: eine Ausrottung von Waschbären gelingt ebenso wenig wie die von Ratten. Beide Spezies haben einen inneren Kompass. Wenn ihre Art bedroht ist, erzeugen sie einfach öfter Nachwuchs. Und wie sieht es mit Waschbären im Neckar-Odenwald-Kreis aus? "Ja, der Waschbär kommt inzwischen im Neckar-Odenwald-Kreis vor und wird auch häufiger gesehen", berichtet Tobias Kuhlmann, Wildtierbeauftragter beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, "aber bei uns kann noch lange nicht von einer ,Plage‘ die Rede sein, wie in anderen Regionen. Exemplarisch dafür steht immer noch Kassel." Der Mosbacher Kreisjägermeister, Heinz Gottmann, kann das nur bestätigen: "Im Neckar-Odenwald-Kreis kommt der Waschbär eher selten vor." Die Hauptpopulation des Tieres sei in Hessen zu finden. Er selbst kann sich in den letzten Jahren nur an zwei Waschbären erinnern, die geschossen worden seien. Etwas mehr seien es dann doch gewesen, weiß Kuhlmann dank der Zahlen des Wildmonitorings. Im Jagdjahr 2019/20 seien dem Landratsamt insgesamt zwölf Waschbären gemeldet worden. "Elf wurden geschossen, einer fiel einem Autounfall zum Opfer", so Kuhlmann.

Info: Leserfotos von Tieren aus unseren Wäldern sind herzlich willkommen. Haben Sie bei einem Spaziergang einen Schnappschuss von Hirsch, Fuchs, Wildschwein, Dachs und Co. gemacht? Dann senden Sie das Bild an rhein-neckar@rnz.de.