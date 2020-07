Rhein-Neckar. (RNZ) Es ist Ferienzeit in Baden-Württemberg. Wegen Corona fällt der Urlaub für viele Familien zwar flach. Doch auch in unserer Region gibt es viel zu entdecken. Ob ein Tagesausflug, eine Radtour oder eine Wanderung - es gibt viel zu erleben im Odenwald, im kleinen Odenwald, an der badischen Bergstraße, im Kraichgau, der Oberrheinebene und im Neckartal. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis gibt Tipps für die Corona-Freizeit. Der erste Teil der kleinen Serie führt ins Neckartal.

Vorschlag 1: Rad-Rundtour mit Start in Eberbach

Schöne mittelalterliche Häuser bilden in engen Gassen das Zentrum von Eberbach. Die kleinen Plätze sind mit Straßencafés und Restaurants gesäumt - der perfekte Startpunkt für eine Radtour. Die Route führt zunächst durch die Innenstadt und auf die andere Seite des Neckarufers. Es geht über die Brücke, vorbei am Campingplatz von Neckarwimmersbach, weiter auf dem asphaltierten Radweg in Richtung Pleutersbach, an Gärten und Streuobstwiesen immer entlang des Neckarufers.

Bei Pleutersbach lockt ein wunderbarer Ausblick auf den Neckar, dieser wirkt fast wie ein großer See inmitten hoher, enger Berge. Das liegt an einer Staustufe, die die Geschwindigkeit des Flusses bei Hirschhorn drosselt. Nun folgt einer der schönsten Streckenteile durch lichtdurchflutete Wälder entlang des Flusslaufes bis nach Ersheim.

Foto: Andreas Held

An der ersten Neckarschleife ist ein wenig Muskelkraft gefragt, denn der Weg über den Tunnel der B37 führt bergauf, bevor man auf der anderen Seite wieder ins Tal hinunterradelt. Ein gut ausgebauter, gewalzter Weg zwischen Wald und dem angrenzenden Neckar bringt die Radler vorbei an Hirschhorn in Richtung Neckarhäuser Hof. Nun heißt es in die Pedale treten: Der Weg bis Haag ist steil. Für gut Trainierte oder E-Bike-Fahrer ist dieser Streckenabschnitt jedoch kein Problem. Zum Trost für weniger Geübte: Die Anstrengung lohnt sich immerhin.

Die Strecke führt über Haag, Schwanheim und Allemühl durch herrliche Waldgebiete, die besonders im Sommer schönen Schatten spenden. Ab Allemühl wird die Tour durch das Plätschern des Pleutersbachs begleitet, der bis zum gleichnamigen Ort zurück ins Neckartal führt. Jetzt geht es auf dem Neckartalradweg zurück nach Eberbach.

Vorschlag 2: Wanderung am Eberbacher Pfad der Flussgeschichte

Ein Landstrich voller Überraschungen erwartet den Wanderer auf diesem etwa zehn Kilometer langen Rundweg: steile Bergflanken, mittelalterliche Burgen, idyllische Dörfer und lebendige Städtchen. Und nebenher lässt sich sogar noch etwas lernen. Auf 15 Tafeln wird auf dem Eberbacher Pfad der Flussgeschichte die geologische und flussgeschichtliche Entwicklung des Neckars eindrucksvoll und verständlich dargestellt.

Foto: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Die Route beginnt am altehrwürdigen Thalheimschen Haus, Sitz des Eberbacher Naturparkzentrums in der Kellereistraße und verläuft zunächst durch die Altstadt. Vier Tafeln im mittelalterlichen Stadtbild zeigen, dass Eberbach immer eng mit dem Fluss verbunden war und bis heute noch ist. Dann führt der Naturpark-Pfad bergauf in die herrliche Kulturlandschaft auf den Breitenstein. Hier entdeckt man Umlaufberge, die einst von Neckarschleifen umzogen wurden, sowie weitere frühere Talböden des Neckars. Hier wird auch klar, warum das markante Eberbacher Neckarknie Überbleibsel einer Flussanzapfung ist und wie der junge Neckar sein Einzugsgebiet im Lauf der Jahrmillionen sukzessive erweitern konnte.

Vorschlag 3: Tagesausflug ins romantische Neckartal

Wenn das kein gelungener Beginn für einen Tagesausflug ist: Wer sich für den Trip nach Neckargemünd und auf den Dilsberg entscheidet, darf erst einmal entspannt mit dem Schiff fahren. Los geht's in Heidelberg und mit der "Weißen Flotte". Etwa eine Stunde lang schippert man so gemütlich durchs Neckartal - natürlich unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Die "Weiße Flotte" fährt derzeit außerdem mit einem Corona-Sonderfahrplan.

In Neckargemünd angekommen, folgt eine etwa zweieinhalbstündige Wanderung entlang des Neckarsteigs durch die Altstadt bis hoch auf den Dilsberg. Die Strecke hat ein paar knackige Anstiege, doch die Ausblicke lohnen sich. Ein großer Teil des Wanderwegs führt auf schönem Waldboden durch den Wald, sodass Wanderschuhe und ein kleiner Wanderrucksack mit Getränken gut für die rund 7,5 Kilometer lange Strecke rüsten.

Foto: Dorothea Burkhardt

Auf dem Dilsberg locken beispielsweise das Gasthaus "Zur Sonne" oder die Chocolaterie im Gasthaus "Zur Burg" zu einer kulinarischen Pause. Hier gibt es Schokolade vom Feinsten, aber auch Herzhaftes. Wer den herrlichen Blick ins Neckartal genießen möchte, steigt über den Treppenturm des Palas und einen hölzernen Steg auf die Ringmauer. Öffentliche Führungen durch die Burgruine gibt es unter geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen an Sonn- und Feiertagen.

Auf dem Rückweg fährt der Rhein-Neckar-Bus 753 von der Haltestelle "Vor dem Tor" über Rainbach zurück nach Neckargemünd. Mit einem Bummel durch die historische Altstadt mit ihrer 1000-jährigen Geschichte lässt sich der Tagesausflug mit einem Eis oder kühlen Getränk abrunden, bevor es in die S-Bahn zurück nach Heidelberg geht.

Weitere Informationen: Die genauen Routenbeschreibungen der vorgestellten Tipps sowie weitere Ausflugsziele gibt es auf www.deinefreizeit.com, dem Freizeitportal des Rhein-Neckar-Kreises. Unter den Rubriken "Rad & Touren", "Wandern & Führungen" und "Ein schöner Tag" finden sich zahlreiche Vorschläge für Radtouren, Wanderungen und Tagesausflügen in der Region. Im Downloadbereich können die illustrierte Freizeitkarte sowie die Broschüren "Entdecken Sie unsere Region!" und "Deine Radtouren. Unsere Heimat." kostenlos heruntergeladen oder über freizeit@rhein-neckar-kreis.de bestellt werden. Weitere Infos gibt es unter www.naturpark-neckartal-odenwald.de , www.tg-odenwald.de und www.romantische-vier.de