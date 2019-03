Auch in Weinheim waren die Böen so stark, dass Bäume komplett aus dem Bürgersteig gerissen wurden. Foto: Feuerwehr

Rhein-Neckar/Odenwald. (RNZ) Am Tag danach konnten die Feuerwehren durchatmen und Bilanz ziehen. Sturmtief "Eberhard" hatte die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in der gesamten Region auf Trab gehalten. Zwei Schwerverletzte gab es im Neckar-Odenwald-Kreis. Doch es blieb vor allem bei umgestürzten Bäumen, abgedeckten Dächern und anderen Sachschäden. Unterm Strich, das war immer wieder zu hören, hätte es schlimmer kommen können.

Bergstraße/Neckar. In Hirschberg-Großsachsen war eine komplette Dachkonstruktion auf der Fahrleitung der Bahnlinie 5 gelandet. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) hatte am Sonntagabend noch mitgeteilt, dass die Strecke zwischen Weinheim und Großsachsen erst am Montagmittag wieder für die Züge befahrbar sei. Im Berufs- und Schülerverkehr rechnete die RNV mit erheblichen Widrigkeiten. Doch dazu kam es nicht. Die RNV beseitigte noch in der Nacht bis 1.45 Uhr alle Schäden, sodass die Bahnen zu Betriebsbeginn um 4.30 Uhr schon wieder regulär fahren konnten. Der Schaden schlug mit 35.000 Euro zu Buche. In Weinheim hatten die Feuerwehrleute 23 Einsatzstellen abzuarbeiten.

Laufen mussten die Fahrgäste der RNV-Linie 5 nur am Sonntag. Entgegen erster Meldungen fuhren die Züge zwischen Weinheim und Hirschberg-Großsachsen am Montagmorgen schon wieder planmäßig. Foto: Dorn

"Eberhard" war so stark, dass er Bäume samt ihrer Wurzeln aus Bürgersteigen riss. Eine Tanne fiel auf den Hof der Lützelsachsener Grundschule. Die Straße zwischen den Ortsteilen Rittenweier und Heiligkreuz musste ebenso gesperrt werden wie die Zufahrt zur Burgruine Windeck. Personal und Gäste der Burggastronomie wurden evakuiert. In Edingen-Neckarhausen musste der Neckarhäuser Schlosspark aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, nachdem Spaziergänger den Sturm ignoriert hatten. Auf der L536 zwischen Schriesheim und Wilhelmsfeld blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn, sodass es hier kein Durchkommen gab, bis die Feuerwehr das Hindernis beseitigt hatte.

Eberbach. In der Neckarhälde in Richtung Lindach wurde gestern Mittag um 13 Uhr der Strom abgeschaltet. Hier waren am Sonntag mehrere Bäume auf ein Wohnhaus gestürzt. Die Bewohnerin war mit dem Schrecken davongekommen. Das umgestürzte Gehölz sollte nun gesichert entfernt werden. Im Gefahrenbereich verlief jedoch eine oberirdische Stromleitung. Also wurde diese für die Zeit der Aufräumarbeiten abgeklemmt.

In Buchen (u. l.) sorgte ein umstürzender Baum für Schäden an einem Hausdach. Foto: Hanel

Neckar-Odenwald-Kreis. Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr berichtete von insgesamt 35 Einsätzen. Neben dem Krankenhaus von Buchen schlug ein Baum in einem Hausdach ein, "wie eine Bombe", wie der Hauseigentümer berichtete. Seine Tochter war gerade im Spielzimmer gewesen - direkt unter dem Dach. Passiert ist ihr nichts. Glimpflich ging das Sturmtief auch für die Waldbestände in höheren Lagen ab. Martin Hochstein von der Forstbetriebsleitung Adelsheim teilte auf Anfrage mit, dass im Gesamtgebiet Rosenberg etwa 500 Festmeter Holz zu Bruch gegangen seien. Auch das hätten aber deutlich mehr sein können. Im Lauda-Königshofener Ortsteil Hofstetten wurde ein komplettes Scheunendach abgedeckt und dabei eine Stromleitung abgerissen. Auf dem jüdischen Friedhof in Schöntal-Berlichingen brannte am Sonntagabend ein Baum. Die Polizei hat unweit eine frisch mit Erde zugeschüttete Feuerstelle gefunden und schätzte, dass der Funkenflug von Glutresten den Baum entzündet haben könnte. Ebenfalls auf das Konto von "Eberhard" geht ein Verkehrsunfall zwischen Gundelsheim und Obergriesheim. Ein Mercedes war beim Überholen eines Fiat von einer Böe erfasst und nach rechts gegen das andere Auto gedrückt worden. Die Bilanz: zwei Schwerverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden.

Kraichgau. Auch ein vermeintlicher Kellerbrand in Sinsheim-Hilsbach war laut Feuerwehrangaben eine Folge der letzten Ausläufer des Sturmtiefs. Am Montagmorgen gegen 5 Uhr waren die Kameraden von den Bewohnern einer Mietwohnung im Obergeschoss des katholischen Gemeindehauses alarmiert worden. Diese waren von Krach und Rauch, der aus dem Keller drang, aufgeschreckt worden. Ursache des Brandes war laut Feuerwehrbericht eine vom starken Wind verursachte Verpuffung in der Heizungsanlage. In Rauenberg erlitt am Sonntag ein Mann durch umherfliegendes Wellblech eines Garagendaches leichte Verletzungen.

Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot. Die Feuerwehrabteilung Wiesloch meldete sechs Sturmeinsätze. Bei einem galt es, die Baiertaler Kameraden zu unterstützen, weil ein Baum auf das dortige Schulgebäude zu fallen drohte. Auch die Floriansjünger aus Walldorf und St. Leon meldeten sechs Einsatzstellen. Hier war die Feuerwehr gerade rechtzeitig zur Stelle, um einen umknickenden Strommast zu sichern. So wurde ein größerer Schaden verhindert. Experten des Energieversorgers EnBW konnten den Mast reparieren, ohne dass es größere Folgen gegeben hätte.

Brühl. Eine der insgesamt 19 Einsatzstellen schreckte die Feuerwehr hier besonders auf. In der Hauptstraße hatten Anwohner Gasgeruch festgestellt. Doch ergaben Messungen vor Ort keine auffälligen Werte. Sicherheitshalber wurde der örtliche Gasversorger an die Einsatzstelle beordert. Dessen Team fand ein Gasleck im Keller, das geschlossen wurde. Dieses hatte ausnahmsweise aber wohl nichts mit "Eberhard" zu tun.