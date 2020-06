Von Matthias Kehl

Heidelberg. Christoph Rothe (39) ist Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der Universität Mannheim. Der Heidelberger gehört zu jenen vier rennomierten Statistikern, die die Bild-Zeitung zitierte, um zu versuchen, die vorveröffentlichten Studie – ein sogenanntes Preprint – der Berliner-Charité zur Weitergabe des Coronavirus durch Kinder öffentlichkeitswirksam zu diskreditieren. Das Blatt konfrontiere Chefvirologe Christian Drosten per Mail mit den "Kritiker"-Stimmen und forderte ihn auf, innerhalb von einer Stunde Stellung zu beziehen. Drosten stellte daraufhin einen Screenshot der Aufforderung per Twitter ins Netz, entlarvte so die Methode und schrieb: "Ich habe besseres zu tun."

Rothe erfuhr erst dadurch, dass seine Anregung, die er zur Drosten-Studie in den sozialen Medien diskutiere, vom Boulevard benutzt wurde und stellte per Twitter richtig: "Niemand von Bild hat mir mir gesprochen, und ich distanziere mich ausdrücklich von dieser Art der Berichterstattung." Zur überarbeiteten Version der Charité urteilte er diese Woche: "In der neuen Version der Studie werden die Kommentare, die es zur statistischen Analyse der ersten Fassung gab, aus meiner Sicht überzeugend eingearbeitet". Im RNZ-Interview erläutert er die Kommunikation unter Wissenschaftlern, die gerne mal Twitter nutzen, ohne deshalb ihren Kollegen gleich eins auswischen zu wollen.

Herr Rothe, zuletzt gab es viel Wirbel rund um die Preprint-Studie der Berliner-Charité, die der Boulevard mit der Schlagzeile "grob falsch" zusammenfasste. Wie beurteilen Sie diesen Vorgang aus wissenschaftlicher Sicht?

Ich finde es erst einmal grundsätzlich gut, wenn Zeitungen über Wissenschaft berichten. Aber dann muss gesichert sein, dass ein korrektes Bild der wissenschaftlichen Diskussion wiedergegeben wird. In diesem Fall wurden einzelne Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen. Wissenschaftsstudien sind nicht einfach richtig oder falsch. Sie sind das Ergebnis eines langwierigen Prozesses.

Wie läuft dieser Prozess in der Wissenschafts-Community konkret ab?

Man stellt Preprints einerseits ins Internet, weil man Resultate kommunizieren möchte. Zum anderen aber natürlich auch, weil man zusätzlich die Rückmeldung von anderen Forschern haben möchte. Kritik ist normal und gewollt. Man erfährt von diesen Preprints oft durch persönliche Kontakte, also von Kollegen. Manche schreiben dazu Blogs, andere richten sich direkt an den oder die Autoren. So etwas läuft organisch durch die Wissenschafts-Community.

Sie als Statistiker äußerten sich zur Charité-Studie in einem Diskurs auf Twitter – ihre Anmerkungen fanden sich später als Kritik im besagten Boulevard-Artikel. Ärgert Sie das?

Als Statistiker schaue ich mir häufiger empirische Studien zu verschiedenen Themen an. Natürlich spielen heutzutage auch soziale Medien bei Wissenschaftlern eine Rolle. Es ist wichtig für Wissenschaft, dass man frei sagen kann, was man denkt und was man für verbesserungswürdig hält. Natürlich herrscht durch die akute Pandemie-Situation der Bedarf nach schnellen Antworten. Doch Wissenschaft ist ein eher langsamer Prozess, bei dem nicht mal eben schnell alles nach einer Studie alles klar ist. Das sollte beachtet werden.