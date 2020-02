Von Sascha Balduf

Hockenheim. Die Rennstadt ist auf der ganzen Welt für seinen Beitrag zum Motorsport bekannt. Dass die Stadt auch in anderen Feldern der Athletik einige Talente zu bieten hat, wird dabei manchmal übersehen. Ein jährliches Gegengewicht dazu ist die Sportlerehrung, bei der die erfolgreichsten Sportler der Rennstadt mit Auszeichnungen bedacht wurden. Oberbürgermeister Marcus Zeitler betonte, wie wichtig die ehrenamtliche Betreuung der Sportler ist und lobte den Einsatz der Trainer, "die nicht selten auch Ersatzeltern und Sorgentröster sind”.

Hintergrund Die Liste der Geehrten Ehrennadel in Gold: Shotokan-Karate-Verein Speyer: Jan Dzierzawa Badischer Motorsport Club: Philipp Bereswill, Nicolai Kraft, Josephine Magnien, Aren D´Almeida. Badischer Motorsport Club: : Michael Schumacher Bodybuilding Walldorf: Christine Kalus Box- und Athletikclub: Waleri Berschauer, [+] Lesen Sie mehr Die Liste der Geehrten Ehrennadel in Gold: Shotokan-Karate-Verein Speyer: Jan Dzierzawa Badischer Motorsport Club: Philipp Bereswill, Nicolai Kraft, Josephine Magnien, Aren D´Almeida. Badischer Motorsport Club: : Michael Schumacher Bodybuilding Walldorf: Christine Kalus Box- und Athletikclub: Waleri Berschauer, Damian Berschauer, Jan Niklas Goldhammer, Nataly Janine Goldhammer, Julia Kleinert, Matthias Korn, Daniel Ryl, Mino Eskondis. Deutsche Jugendkraft: Claudia Gastrop, Andrea Schmidt, Walter Busenbender, Elke Herzig, Carolin Köller, Sabrina Amtsberg, Stefanie Blach, Yvonne Schränkler, Ehrennadel in Silber: Deutsche Jugendkraft: Finn Wollschläger Ehrennadel in Bronze: ASG Triathlon: Conny Lang, Pedro Leischwitz Badischer Motorsport Club: Can Böhm, Sophia Nord, Benjamin Theurer, Annemarie Schmidt Deutsche Jugendkraft: Tim Auer, Marlene Bormann, Ursula Gastrop, Margot Herm, Nico Kief, Manuel Kühnert, Lucia Amend, Corinna Seitz, Aaliyah Smith, Stephan Sulski Hockenheimer Sportverein: Nicole Reinmuth, Marie-Luise Hartmann, Janine Epperlein, Gabi Karch, Axel Weber, Walter Bauer, Manfred Fischang, Thomas Herzig, Thomas Reinmuth, Tobias Haak Keglerverein: Tobias Stohner Schützenverein: Manfred Karl MTG Mannheim: Alina Baumann Schwimmverein: Timo Bierlein, Ramona Brenner, Jan Hähnisch SG Walldorf Astoria: Birgit Pfisterer Tennisclub Walldorf Astoria: Lukas Lederle Mannschaftsmeisterschaften: DJK: Weibliche Jugend U14, 1. Kegelmannschaft, 2. Kegelmannschaft, "Little Devils Pee Wees”, "Junior Devils”, "Blue Devils Seniors”, Herren Mannschaft M40, Damenmannschaft W40, Herren-Mannschaft M45 Keglerverein: Seniorinnenmannschaft, Mannschaft U14, männlich Kleinkaliberschützen: Senioren III (50 Meter freie Pistole, 25 Meter Pistole) Badischer Motorsport Club: Superkartslalom Mannschaftspokal: Kleinkaliberschützen, 25 Meter Pistole

Auch die Sportler selbst hätten, so Zeitler, eine wichtige Rolle inne, repräsentierten doch die 151 Vereine die Stadt immer wieder in Deutschland und der Welt. Mit einer beeindruckenden Showeinlage bewiesen die "Junior Devils Cheerleader” des HSV zum Einstieg, welche sportlichen Talente auch schon im Nachwuchs schlummern. Die Moderation der Preisverleihung übernahm Stadt-Pressesprecher Christian Stalf.

Die Ehrennadel in Bronze erhielten 35 Sportler. Darunter Nachwuchstalente wie Lucia Amend, Badische Meisterin im 2000-Meter-Lauf der Altersklasse zehn, oder altgediente Athleten wie Walter Bauer (Landesmeister der Senioren im Dreisprung und Platz 1 der badischen Bestenliste im Dreisprung) und Manfred Fischang (1. Platz der badischen Bestenliste im Hammerwurf und 3. Platz bei der Landesmeisterschaft in derselben Disziplin) die beide in der Altersklasse 75 der Herren antreten.

Wieder andere konnten von den Erfolgen gar nicht genug kriegen. Jan Hähnisch vom Schwimmverein landete in der Altersklasse 35 bis 36 gleich neun Mal auf dem Treppchen der Landesmeisterschaften – fünfmal als Sieger. Die Ehrennadel in Silber ging nur an einen Sportler. Dafür aber an einen, der schon seit Jahren mit Erfolgen glänzt: DJK-Läufer Finn Wollschläger wurde in der vergangenen Saison Süddeutscher Meister, zweimal Badischer Meister und landete zwei Erstplatzierungen auf der Landesliste.

Trotz allem ist der Rennsport aus Hockenheim natürlich nicht wegzudenken. Mit Nicolai Kraft wurde in der Stadthalle auch ein Zweirad-Nachwuchstalent ausgezeichnet. Der 22-Jährige holte gleich zwei Meistertitel, einmal bei der European Moto Classic und der Moto Trophy und bekam obendrauf die Ehrennadel in Gold. Ebenfalls die Goldene ging an den Badischen Meister im Superkartslalom (Klasse 4): Michael Schumacher.

Eigentlich die besten Voraussetzungen für eine Karriere auf der Rennstrecke, gleichsam aber nur ein Zufall: "Der Name ist schon seit Generationen Tradition in der Familie und hat nichts mit dem Rennfahrer zu tun”, wie sein Vater im Anschluss an die Preisverleihung erklärte.

Passend zu Rennlegende Schumacher wurde in der Stadthalle auch eine international erfolgreiche Athletin geehrt. Elke Herzig belegte den dritten Platz bei der Senioren-Weltmeisterschaft im Diskuswurf. Auch bei der Europameisterschaft hatte sie es in der Altersklasse 60 auf Platz drei geschafft. Deutschlandweit wurde Herzig gleich zwei mal Meisterin im Diskuswurf – regulär und in der Halle.

Nebenbei bemerkt ist sie auch noch deutsche Vizemeisterin im Hammerwurf, belegte Platz drei der Seniorenmeisterschaften im Hallen-Kugelstoßen und ist natürlich Landesmeisterin der Senioren in allen drei Disziplinen. Der Badische Leichtathletikverband führt sie außerdem an der Spitze der Bestenliste ihrer Altersklasse: im Kugelstoßen sowie im Diskus- und Hammerwurf.

Ausgezeichnet wurden auch Mannschaften. Die "Junior Devils Cheerleader” hatten eingangs bereits bewiesen, warum sie den zweiten Platz bei den Baden-Württembergischen Cheermasters redlich verdient hatten. Ihre älteren Vereinskolleginnen hatten es sogar auch Platz eins geschafft. Den silber-blauen Pokal hatte sie die erste Seniorenmannschaft der Kleinkaliberschützen verdient: Ralf Dentzer, Michael Karle und Marcus Treiber sind Badische Meister im Pistolenschießen auf 25 Meter.