Speyer/Sinsheim. (cab) Die Poser-Szene macht sich in der Metropolregion immer breiter. Nicht nur in Sinsheim musste die Polizei am Wochenende wieder gegen die Ruhestörer mit ihren oft illegal aufgemotzten Boliden vorgehen, sondern auch in Speyer.

Am Samstag kontrollierten die Beamten hier insgesamt 37 Fahrzeuge – die meisten mit ortsfremden Kennzeichen. Zehn Autos wurden daraufhin aus dem Verkehr gezogen, weil sie unerlaubt getunt worden waren. "Den Fahrerinnen und Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen die Fahrzeughalter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet", hieß es in der Bilanz der Speyerer Polizisten.

Demnach konnten fünf weitere Fahrer keine Nachweise vorzeigen, welche die Manipulationen am Fahrwerk, an der Auspuffanlage oder an den Rädern dokumentierten. Darüber hinaus wurden Poser dabei erwischt, wie sie nicht angeschnallt hinter dem Steuer saßen oder beim Fahren telefonierten. Einer machte überdies so viel Krach, dass gegen ihn ebenfalls ein Verfahren eingeleitet wurde.

Die Polizei wies darauf hin, dass sachgemäß getunte Teile im Fahrzeugschein eingetragen werden müssen. Wer dagegen verstößt, muss nicht nur mit einer Strafe rechnen, sondern auch damit, dass die Teile wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht werden müssen. Außerdem tragen die Eigentümer in diesem Fall auch die Kosten des Gutachtens, das sie überführt. Schließlich kündigte die Polizei in Speyer an, dass sie auch weiterhin konsequent gegen Raser, illegale Tuner und Poser vorgehen wird.

Das tut auch die Polizei in Sinsheim. In der Nacht zu Sonntag musste sie erneut die Parkplätze am Schwimmbad, an der Badewelt und an der Burg Steinsberg mit Unterstützung des Polizeireviers Wiesloch und des Autobahnpolizeireviers Walldorf überwachen. Gegen Mitternacht herrschte schlagartig mehr Betrieb auf dem Schwimmbadparkplatz. Die Beamten zählten 40 Autos und 70 Personen, und die Musik aus den Fahrzeugen wurde plötzlich so laut, dass die Polizisten allen Anwesenden Platzverweise erteilten. Ähnliches spielte sich bei der Burg und an der Badewelt ab. Hier soll gegen 1 Uhr laut Zeugen zudem Pyrotechnik abgebrannt worden sein.

Die Autokennzeichen ließen darauf schließen, dass die meisten Poser aus dem Landkreis Heilbronn und aus dem Hohenlohekreis nach Sinsheim gekommen waren, weil hier noch keine Ausgangsbeschränkungen galten. Die gibt es allerdings auch im Rhein-Neckar-Kreis ab Mittwoch. Die Polizei ist gespannt, wie sich das auf die Poser-Szene in Sinsheim auswirken wird.