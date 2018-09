Speyer/Heidelberg/Mainz. (RNZ) Das Speyerer Domkapitel lädt zu einem Requiem für den verstorbenen Mittelalterhistoriker Stefan Weinfurter ein. Der Gottesdienst findet am Freitag, 5. Oktober, um 18 Uhr im Speyerer Kaiserdom statt - zwei Tage vor dem Domweihfest der Kathedrale, für die der Wissenschaftler über viele Jahrzehnte zu den maßgeblichen Experten zählte. "Wir haben Professor Weinfurter viel zu verdanken", erklärte Weihbischof und Dompropst Otto Georgens, der das Requiem zelebrieren wird.

Weinfurter verstarb am 27. August im Alter von 73 Jahren. Er war bis zu seiner Emeritierung vor fünf Jahren Professor für Mittelalterliche Geschichte in Heidelberg. Zuvor hatte er Lehrstühle in Eichstätt, Mainz und München. Als Kurator gehörte er seit ihrer Gründung im Jahr 1999 den Gremien der "Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer" an.

Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Peter Frankenberg, würdigte den Verstorbenen als herausragende Persönlichkeit und renommierten Historiker, der die Arbeit der Stiftung wesentlich mitgeprägt hat. Der Speyerer Bischof, Karl-Heinz Wiesemann, nannte den Einsatz Weinfurters für die Stiftung und damit für den Speyerer Dom fruchtbringend und segensreich.

Im April saß Weinfurter noch auf dem Podium im Sitzungssaal des Speyerer Stadtrates und leitete gemeinsam mit seinem Heidelberger Kollegen, Bernd Schneidmüller, das vierte Wissenschaftliche Symposium der Stiftung unter der Überschrift "König Rudolf I. und der Aufstieg des Hauses Habsburg im Mittelalter". Für die Stiftung hielt er mehrere Vorträge und war gefragter Ratgeber.

Weinfurter war Fachmann für die deutsche und europäische Geschichte des Mittelalters: "Er verstand es, mit seiner prägnanten Formulierungsgabe Menschen für Geschichte zu begeistern. Für die Domstadt besonders wichtig sind seine Forschungen zur Salierzeit", hieß es vonseiten des Domkapitels.

Seit den 1990er Jahren war Weinfurter an großen Ausstellungen federführend beteiligt - zuletzt beispielsweise an der Salierausstellung im Historischen Museum der Pfalz oder bei der Mannheimer Ausstellung über die Geschichte des Papsttums.