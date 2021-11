Ludwigshafen. (lrs/alb) Eine Brücke aus Spannbeton soll als wichtige Verkehrsverbindung die abgerissene Trasse der Hochstraße Süd in Ludwigshafen ersetzen. Das entschied der Stadtrat am Montag. Das Gremium gab dieser Variante mit großer Mehrheit den Vorzug vor einer Stahlkonstruktion. Der Bau soll 2023 beginnen und Ende 2025 abgeschlossen sein. Der Teilabriss der Hochstraße Süd im Jahr 2020 war nötig, weil das auf Pfeilern stehende Stück – die sogenannte Pilzhochstraße – den Statikern zufolge einzustürzen drohte.

Die gut 520 Meter lange Variante aus Spannbeton war auch von der Stadtverwaltung favorisiert worden. Dafür sprechen aus Sicht der Kommune in erster Linie die hohe Planungssicherheit sowie die Wirtschaftlichkeit. Kosten soll die Brücke rund 91 Millionen Euro – im Vergleich zu etwa 123 Millionen Euro für die Stahlkonstruktion.

Bei der Umsetzung hofft Ludwigshafen auf kürzere Planungsverfahren. Zudem setzt die Stadt auf Zusammenarbeit mit dem vermutlich neuen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der die Straßen in der Pfalz aus seiner Regierungszeit in Mainz kennt. Die Brücke ist wichtig auch für Pendler und Händler beiderseits des Rheins. Das vom Bundestag beschlossene Planungsbeschleunigungsgesetz besagt: Reißt eine Kommune eine Brücke ab und baut sie an der gleichen Stelle auf der Grundlage des alten Bauwerks wieder auf, dann kann auf das Jahre dauernde Planfeststellungsverfahren verzichtet werden.

Jetzt schon und auch während des Neubaus fungiert die ebenfalls marode Hochstraße Nord als Ausweichstrecke. "Alles andere würde zu einem massiven Verkehrsproblem in der gesamten Metropolregion führen", sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Der Abriss des Rathauses und des Einkaufszentrums (Rathaus-Center) startet Anfang nächsten Jahres und soll im Dezember 2025 abgeschlossen sein. Ebenfalls zu Beginn 2022 erwartet die Stadt den Planfeststellungsbeschluss, eine Art Baugenehmigung, dafür, die Hochstraße Nord buchstäblich dem Boden gleichmachen zu dürfen.

Anschließend will die Stadt in die Verhandlungen mit Bund und Land (Rheinland-Pfalz) zur Finanzierung des Hochstraßengesamtpakets einsteigen. Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) ist überzeugt, dass ab 2026 die Bagger rollen können. Ab diesem Zeitpunkt ist die Südtrasse die Hauptentlastungsroute.