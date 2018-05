Die Badewelt Sinsheim wirft einigen Paaren vor, nach dem Wellnessvergnügen Sex in der Umkleidekabine gehabt zu haben. Symbolfoto: Badewelt Sinsheim

Von Alexander Albrecht

Sinsheim. Die Badewelt Sinsheim und die Unternehmensgruppe Wund als Betreiber der Therme wollen bei den sogenannten Kabinen-Fällen das Gespräch mit den Badegästen suchen und ihnen eine einvernehmliche Lösung anbieten. Das teilte jetzt der externe Kommunikationsberater Hermann Orgeldinger auf RNZ-Anfrage mit. Der Investor orientiere sich dabei an der gütlichen Einigung, die die Badewelt und ein junges Paar am 9. April vor dem Sinsheimer Amtsgericht erzielt hatten.

Dem 23-jährigen Mann und seiner vier Jahre ältere Freundin war vom Betreiber vorgeworfen worden, im Dezember 2017 nicht nur zu zweit in der Umkleidekabine gewesen zu sein - ein Verstoß gegen die Hausordnung -, sondern dort auch miteinander verkehrt zu haben. Das Paar bestreitet den Sex-Vorwurf. Der Badewelt-Anwalt Thorsten Schröter hatte wenige Tage nach dem Vorfall den Haßlochern eine Rechnung mit einer Gebühr von knapp 613 Euro geschickt.

Sollten die Pfälzer diese nicht fristgerecht zahlen, drohte er mit einer Klage vor dem Landgericht. Das Paar kam der Aufforderung nicht nach. Das Landgericht gab die von Schröter eingereichte Klage wegen der Höhe des Streitwerts, der unter 5000 Euro angesetzt wurde, an das Amtsgericht ab. Bei der Verhandlung in Sinsheim empfahl Richter Georg Piehler der Badewelt, die Klage zurückzuziehen, im Gegenzug sollten sich die Haßlocher auf ein fünfjähriges Hausverbot einlassen. Der Sex-Vorwurf blieb ungeklärt. Beide Parteien willigten ein, müssen allerdings die von dem festgesetzten Streitwert (3000 Euro) ausgehenden Honorare ihrer Anwälte bezahlen.

Neben den Pfälzern gibt es noch weitere Paare, denen die Badewelt Sex in der Umkleidekabine vorhält. Alle Betroffenen, die dieser Zeitung bekannt sind, dementieren den Vorwurf. Sie räumen lediglich ein, sich zu zweit in der Kabine umgezogen zu haben.

"Wir werden dem in der Anhörung von Richter Piehler formulierten Vorschlag folgend anbieten, Klagen gegen Personen, die gegen das Hausverbot verstoßen haben zurückzuziehen", erklärte Orgeldinger. Voraussetzung sei allerdings, dass die Beklagten ein längeres Hausverbot akzeptierten. In einem weiteren Fall ist dies bereits gelungen. Eigentlich sollte sich am 17. April ein anderes "Kabinen"-Paar vor dem Sinsheimer Amtsgericht verantworten. Wenige Stunden vor Prozessbeginn wurde die Verhandlung auf Betreiben der Badewelt abgesagt. Und es kam zur zweiten gütlichen Einigung.

Der Strategiewechsel ist möglicherweise auch eine Reaktion auf die öffentliche und die von Piehler geäußerte Kritik am Vorgehen der Badewelt und ihres Anwalts. "Ich glaube nicht, dass der von Ihnen eingeschlagene Weg sonderlich positiv für den Ruf der Einrichtung ist, sagte der Richter bei der Verhandlung am 9. April.

Einige der betroffenen und zum Teil bereits verklagten Badegäste haben sich über "WhatsApp" zusammengeschlossen. Die Sprecherin der Gruppe reagierte enttäuscht auf das Angebot der Badewelt. So sei ein mehrjähriges Hausverbot "völlig unverhältnismäßig". In den Schreiben von Thorsten Schröter vor den Prozessen sei jeweils nur von einem Jahr die Rede gewesen. Die Sprecherin fordert, dass Gruppenmitglieder, die bereits die Gebühr an den Sinsheimer Anwalt gezahlt und/oder die Kosten für ihren eigenen juristischen Beistand zu tragen hätten, dieses Geld von der Badewelt erstattet bekommen. Auch soll Gästen, denen schon vor dem Betreten des Wellnesstempels ein Hausverbot erteilt worden sei, der Eintrittspreis zurückgezahlt werden.

Eine Entschädigung der Badewelt sei hinsichtlich der Aufregung und der Zeit, die Badegäste für Anwaltsgänge aufbringen mussten, angemessen, so die Sprecherin. Dies betreffe auch das "rüde und teilweise sehr unverschämte" Vorgehen der Security-Mitarbeiter. "Und zu guter Letzt halten wir alle eine Entschuldigung der Badewelt für angebracht." Die Fronten bleiben verhärtet, entsprechend schwierig dürften sich die vom Betreiber anvisierten Gespräche gestalten.