Kfz-Meister Reinhold Hummel mit seinem Eigenbau, der inzwischen an einen Sammler abgegeben wurde. Fotos: Daubenschmidt

Sinsheim. Für einen VW Käfer gibt es in Bezug auf die Einsatzmöglichkeiten offenbar keinerlei Grenzen – was diese Geschichte aus Sinsheim eindrucksvoll unterstreicht. Dort leistet das umgebaute Kultauto auf dem Segelflugplatz noch immer wertvolle Dienste, wie Siegfried Daubenschmidt berichtet.

Der Hobbyfotograf ist den Segelfliegern eng verbunden – weit über 10.000 Luftbildaufnahmen hat er mit der Hilfe der Piloten des Flugsportrings Kraichgau im Laufe der Jahrzehnte geschossen, die ihn immer wieder mit in die Luft genommen hatten. Er ist also auch ein profunder Kenner der Luftsportszene und des Geschehens auf dem Segelflugplatz.

"Hier wird das Fahrzeug bereits seit vielen Jahren zum Zurückholen der Segelflugzeuge nach der Landung eingesetzt", erläutert Daubenschmidt. Durch das einzigartige bauliche Merkmal der selbsttragenden Bodenplatte, an der alle Aggregate wie Motor, Achsen, Kraftstofftank, Lenkung und Sitze angebaut seien, hätten die Käfer zu sehr niedrigen und mobilen Buggys umgebaut werden können. "Kfz-Meister Reinhold Hummel aus Sinsheim-Rohrbach hat nach seiner Meisterprüfung bereits Ende der 1970er Jahre mit diesem Eigenbau begonnen", erzählt Daubenschmidt.

Später sei ein zweites Fahrzeug hinzugekommen. "Es wurde in den Kfz-Werkstätten der Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim in den Jahren um 2000 von Auszubildenden des Kfz-Gewerbes unter der Leitung ihrer Technischen Lehrer Dieter Heiß und Rolf Drescher in der Freizeit hergestellt", weiß der Hobbyfotograf.

Der „Hecker-Schlepper“ leistet auch heute noch wertvolle Dienste für die Sinsheimer Segelflieger. Foto: Daubenschmidt

"Durch die offene Bauweise können die Fahrer auf dem Flugplatz den Verkehr, sowohl auf den Landebahnen wie auch am Himmel, beobachten", sagt Daubenschmidt. Dies sei beim Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen enorm wichtig. Da man auf dem Flugplatz, der ja Privatgelände sei, nach einer Einweisung auch ohne Fahrerlaubnis fahren dürfe, "haben inzwischen viele Generationen von jungen Flugschülern ab dem 14. Lebensjahr hier ihre ersten Fahrversuche absolvieren können", schmunzelt der Sinsheimer. Das erste Fahrzeug sei zwischenzeitlich an einen Käfersammler übergeben worden – das von den Friedrich-Hecker-Schülern umgebaute Fahrzeug verrichte aber noch immer seine Dienste im Sinsheimer Wiesental und bringe die Flugzeuge zuverlässig zurück zum Start.