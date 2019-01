Von Christian Beck

Sinsheim. Die Ausdrucke für die Pressekonferenz waren aus Graspapier, die Autogrammkarten der Fußballer werden es in Zukunft ebenfalls sein. Und zwar vom Rasen, der beim täglichen Schnitt des Spielfelds anfällt. Mit dieser und weiteren Maßnahmen will die TSG 1899 Hoffenheim künftig noch umweltfreundlicher und nachhaltiger wirtschaften. Hierbei soll der Umweltdienstleister "Pre Zero" behilflich sein. Das Neckarsulmer Unternehmen ist neuer Namensgeber des Stadions (die RNZ berichtete) und wurde am gestrigen Mittwoch im Rahmen einer Konferenz im Bauch der Arena vorgestellt.

Dass dabei nicht nur Umweltschutz eine Rolle spielt, wurde ebenfalls deutlich. Welchen Betrag das Unternehmen, das zur Schwarz Gruppe gehört, für die Namensrechte zahlt, dazu wollte sich TSG-Geschäftsführer Peter Görlich aber nicht äußern. Die finanziellen Bedingungen seien aber "äußerst attraktiv". Beim bisherigen Sponsor Wirsol, der siebeneinhalb Jahre Namensgeber der Arena war, war ein jährlicher Betrag von zwei Millionen Euro kolportiert worden. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Vertrag deutlich höher dotiert ist - eine Zahl von 4,5 Millionen Euro steht im Raum. Laut Görlich gilt der Vertrag fünf Jahre mit einer Option auf weitere fünf - eine in diesem Bereich vergleichsweise lange Laufzeit. Ohne das Ziehen der Option erhielte die TSG demnach 22,5 Millionen Euro und würde sich im Ligavergleich damit im oberen Drittel bewegen. "Wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen", stellte Görlich klar.

Sowohl bei RNZ-Lesern als auch bei Nutzern von sozialen Netzwerken weckt der Name "Pre Zero-Arena" jedoch keine Begeisterung - im Gegenteil: Er rufe ungünstige Assoziationen hervor, Hoffenheim spiele künftig in der Müllarena, posten viele Facebook-Nutzer. Und auch der Wegfall des Zusatzes "Rhein-Neckar-Arena" wird kritisch gesehen. Dieser Name hätte Heimatverbundenheit zum Ausdruck gebracht, die nun dem Geld geopfert werde. Darauf angesprochen, erklärte Görlich, dass sich Heimatverbundenheit nicht nur durch den Namen ausdrücke. Die Bemerkungen nehme man zur Kenntnis, man sehe sich aber vielmehr als Leuchtturm in der Region, der eine Vorbildfunktion habe. Und diese komme nun durch die Konzentration auf Nachhaltigkeit noch deutlicher zum Tragen. "Wir tun jetzt auch viel für die Heimat", fasst es der TSG-Geschäftsführer zusammen.

Konkret soll sich dies bei einigen Aspekten im Stadion und darüber hinaus bemerkbar machen: Mülleimer in der Arena werden künftig transparent sein, um den Besuchern vor Augen zu führen, wie viel Müll dort verursacht wird. Über vier Tonnen entstünden bei einem Spiel, berichtete Dietmar Böhm, Geschäftsführer von "Pre Zero". Und etwa 60 Prozent davon könnten wiederverwertet werden.

Darüber hinaus soll aber auch Müll vermieden werden: Zunächst werde an einem Konzept für recycelbare Becher für Heißgetränke gearbeitet, weitere Ideen sollen folgen, erklärte Görlich. Diese sollen auch im Trainingszentrum umgesetzt werden und bei Reisen der Spieler eine Rolle spielen - hier geht es unter anderem um die Frage, ob sie mit dem Bus, dem Flugzeugen oder anderen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Schon seit längerer Zeit hat sich der Fußballverein mit den blau-weißen Vereinsfarben grüne Tugenden auf die Fahnen geschrieben. Hier war auch der bisherige Namensgeber, der Fotovoltaik-Hersteller Wirsol, beteiligt: Ein Viertel der Parkplätze ist überdacht, darauf sind 5500 Quadratmeter Solarzellen installiert. Diese produzieren über ein Megawatt, lediglich bei Spielen muss Strom hinzugekauft werden.

Dass der Name eines Stadions mitten in der Saison geändert wird, gilt als ungewöhnlich und war offenbar ursprünglich nicht vorgesehen: "Wirsol ist uns hier entgegengekommen", erklärte Görlich auf Nachfrage. Die Firma bleibe aber Partner der TSG.