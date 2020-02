Sinsheim. (RNZ) Am Wochenende wurde der südliche Teil der Autobahnbrücke abgebrochen, welche die vierspurige B 292/B 39 zwischen Sinsheim und Dühren überspannt. Der Abbruch habe ohne Probleme geklappt, teilte der private Autobahnbetreiber ViA6West mit. Dieser wird die Brücke im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 6 komplett erneuern.

Seit Freitagnacht hatten vier Spezialbagger die alte Brückenkonstruktion mit Abbruchscheren und Hydraulikmeißeln in Trümmer gelegt – knapp 1700 Kubikmeter Beton und Stahl. Dass die Brücke nicht gleich ganz abgerissen wurde, ist leicht zu erklären. Dazu ViA6West-Pressesprecher Michael Endres: "Schließlich müssen die Autos und Lastwagen auch während der Ausbauzeit über die Autobahn Richtung Mannheim beziehungsweise Richtung Nürnberg fahren können." Deshalb wurde zunächst der Teil in Richtung Dühren abgebrochen. In Kürze soll an gleicher Stelle der Wiederaufbau beginnen. Dieser Teil der Straßenüberfahrt soll bis Ende des Jahres hergestellt sein. Danach kommt der nördliche Abschnitt der A 6-Brücke über die Bundesstraße dran.

Die neue Brücke wird unter anderem aus Betonfertigträgern hergestellt, die auf die neuen Widerlager aufgelegt werden. Das sei im Ingenieurbau eine gängige und bewährte Praxis, so Endres. Im Zuge des A 6-Ausbaus werde auch die Autobahn-Anschlussstelle in Richtung Dühren erneuert.

Zum gesamten Projektverlauf sagte Endres schließlich: "Wir sind zwischen Sinsheim und Wiesloch auf unserer Strecke mit den Arbeiten im Zeitplan." Nicht zuletzt sei das den Witterungsbedingungen zu verdanken, "ein richtiger Wintereinbruch mit Schneefall und klirrender Kälte würde sich natürlich negativ auswirken."

Abgefräst und wiederverwendet - Was mit dem Baumaterial passiert

Von Alexander Albrecht

Sinsheim. Dass der sechsspurige Ausbau der A 6 vom Walldorfer zum Weinsberger Kreuz zum Umweltschutz beiträgt, klingt erst einmal paradox. Die Öko-Rechnung beruht auf Asphaltrecycling. Wie Michael Endres, Sprecher der Betreibergesellschaft ViA6West, mitteilt, fallen zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg auf den Fahrbahnen in beiden Richtungen rund 250.000 Kubikmeter Baumaterial an. Zum Abtransport bräuchte es normalerweise mehr als 20.000 Lkw.

Der von Spezialmaschinen abgefräste und zerkleinerte Fahrbahnasphalt auf dem knapp elf Kilometer langen Streckenabschnitt wird stattdessen auf einer eigens angelegten Fläche bei Mühlhausen-Tairnbach zwischengelagert – die Binder- und die Tragschicht voneinander getrennt und aufgehäuft. Anschließend werde das Material aufbereitet, wie Georg Binder, der stellvertretende Gesamtprojektleiter der Bauarbeitsgemeinschaft (Hochtief und Johann Bunte Bauunternehmung), laut einer Mitteilung erklärt. "Dabei kommt uns sehr gelegen, dass es bei Sinsheim ein Mischwerk gibt. Dadurch haben es die Lastwagen nicht weit", ergänzt Endres gegenüber der RNZ.

Der abgefräste Asphalt der A 6 wird aktuell entlang der Strecke für die Wiederverwendung zwischengelagert. Georg Binder (l.) von der Bauarbeitsgemeinschaft begutachtet zusammen mit ViA6West-Geschäftsführer Alexander Herrmann das Abbruchmaterial. Foto: ViA6West/Endres

Man spare sich also den Transport des Materials in ohnehin überfüllte Deponien und arbeite durch das Recycling rohstoffschonend. Der portionsweise gelieferte Bauschutt wird in dem Sinsheimer Werk dem Asphalt beigemischt, der auf weiteren Bauabschnitten des A 6-Mammutprojekts wieder eingesetzt wird. Asphalt, so Endres, sei eine Mischung aus Gestein, Splitt und Sand und werde bei knapp 180 Grad mit Bitumen gebunden. Er werde nicht nur für die oberste Deckschicht von Straßen verwendet, sondern komme auch in der darunterliegenden Binder- sowie in den gebundenen Tragschichten zum Einsatz. In Letzteren, die rund die Hälfte des Oberbaus ausmachten, wird das recycelte Material eingefügt.

Wobei ein solches Prozedere nur beim "normalen" Splittmatixasphalt mit seiner "körnigen" Oberfläche möglich ist, wie Endres erklärt. Also nicht etwa beim offenporigen sogenannten Flüsterasphalt, der an besonders kritischen Stellen dabei hilft, Fahrgeräusche zu reduzieren oder die Straßenentwässerung zu verbessern. Wie viel Material recycelt wird, kann Endres nicht beziffern. "Wir wollen aber so viel wie möglich wieder einsetzen."

Indes geht der A 6-Ausbau nach der Heilbronner Bundesgartenschau 2019 seit einigen Monaten wieder in die Vollen. Im zweiten Bauabschnitt wird die südliche Hälfte der Autobahn erweitert, auf der künftig der Verkehr in Richtung Nürnberg rollt. Kommt es witterungsbedingt zu keinen großen Verzögerungen, soll diese Etappe Ende dieses Jahres geschafft sein und ab Juni 2022 der Verkehr vom Walldorfer bis zum Weinsberger Kreuz komplett auf sechs Spuren rollen. "Wir sind im Zeitplan", sagt Endres. Rund 600 Millionen Euro umfasst das Gesamtbudget, etwa 300 Bauarbeiter und Ingenieure sind im Einsatz.