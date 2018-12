Von Günther Grosch

Weinheim/Rimbach. Vor gut einem Jahr machte die Rhein-Neckar-Zeitung erstmals auf das Schicksal des in Rimbach im Odenwald wohnenden Mathias Ilka und seines heute 24-jährigen Sohnes Simon aufmerksam. Mit einer hartnäckigen, aber nicht wirklich heftigen Erkältung hat Anfang März 2015 alles angefangen. Dann stand schließlich fest: Simon leidet unter der kaum erforschten Krankheit "Myalgische Enzephalomyelitis" (ME) oder auch "Chronic Fatigue-Syndrom (CFS) genannt. Das Krankheitsbild des "chronischen Erschöpfungssyndroms" weist einen dauerhaften Erschöpfungszustand mit begleitendem Krankheitsgefühl aus.

Durch die lähmende körperliche und geistige Erschöpfung kommt es bei den Betroffenen zu einer verminderten Leistungsfähigkeit und körperlichen Beschwerden, die von Kopfschmerzen über Schlafstörungen bis hin zu Magen-Darm-Problemen reichen.

Das aktuelle Befinden seines Sohnes beschreibt Mathias Ilka im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung so: "Simon liegt rund um die Uhr in einem dunklen Zimmer. Er kann nicht sprechen oder reden, weder energetische Geräusche noch Gerüche verarbeiten und auch keine warmen Speisen zu sich nehmen". Hinzu kommt, dass Simon viele Nahrungsmittel überhaupt nicht mehr verträgt. Auf zellulärer Ebene, so der Vater, sei sein Sohn wie bei einer Dauergrippe als "neu hinzugekommene, erschreckende Ebene der Schmerzen und des Krankseins vollumfänglich entkräftet". Nach wie vor könnten ME/CFS-Kranke in keinem Krankenhaus behandelt werden, da hierfür keine Therapie existiert. Ein Ziel von Mathias Ilka ist es deshalb, gemeinsam mit anderen das erste Forschungskrankenhaus für ME/CFS- Erkrankte auf deutschem Boden zu bauen.

Weltweit gibt es rund 17 Millionen Myalgiker. In Amerika sind circa eine Million, in Deutschland etwa 300.000 Menschen von dieser Krankheit betroffen. "Wegen der fehlenden Diagnostik liegt die Dunkelziffer allerdings wahrscheinlich um ein Vielfaches höher", vermutet Ilka. Seit 1969 wird ME/CFS von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eigenständiges organisches Krankheitsbild anerkannt und als Erkrankung des Nervensystems erfasst.

Dennoch müsse die Erkrankung aufgrund der verharmlosenden Bezeichnung "chronisches Erschöpfungssyndrom" noch immer gegen Stigmatisierung, Bagatellisierung, Psychiatrisierung und sogar gegen seine Verleugnung ankämpfen, empört sich Ilka. In einem Gespräch mit dem ausgebildeten Notfallmediziner und Staatsminister im Kanzleramt, Prof. Dr. Helge Braun, habe ihm dieser bestätigt, dass man über die Situation dieses Patientenkreises und deren qualvollem Leiden Bescheid wüsste. ME/CFS-Kranke aber stünden diametral zu unserem Gesundheitssystem mit kurzen Liegezeiten und dem Gewinn- und Wirtschaftlichkeitsgedanken, so Ilka. Als Auslöser der Multisystemerkrankung steht unter anderem der Epstein-Barr-(Human Herpes)-Virus im Verdacht, dessen Antikörper im Blut feststellbar sind.

Seiner Absicht, "50.000 und 1 Stimme" für sein Vorhaben einer staatlich finanzierten Biomedizinischen Forschung zu gewinnen, ist Mathias Ilka nach eigenen Angaben als "ME/CFS-Botschafter" dank regelmäßiger Kundgebungen mit Freunden und Unterstützern ein großes Stück nähergekommen. Aktuell weist seine Sammlung rund 20.000 Unterschriften auf. "Wir stehen immer wieder vor dem Hessischen und Rheinland-pfälzischen Landtag, vor dem Reichstag, dem Brandenburger Tor, den Bundesgeschäftsstellen von CDU/CSU, SPD, Grünen, Linken und der FDP sowie der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (DEGAM), sagt Ilka. Im Fernsehen trat er bei Bettina Böttinger vor die Kamera, erst kürzlich lief ein Beitrag über ihn beim Radiosender FFH.

Darüber hinaus wurde eine "RufnachForschungChallenge" in Facebook unter shoutloudly4ME ins Leben gerufen, der sich unter anderem die Bundestagsabgeordnete und Grünen-Gesundheitspolitikerin Kordula Schulz-Asche und die rheinland-pfälzische SPD- Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler "mit ausdrücklichen Grüßen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer" angeschlossen haben.

Info: Nähere Informationen unter mathiasilka@arcor.de; Spendenkonto IBAN DE 34 6709 2300 2640 3583 11; BIC GENODE61WNM.