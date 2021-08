Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Normalerweise zählt der Schwetzinger Schlossgarten mehr als 780.000 Gäste pro Jahr. Gästeführer Christoph Bühler hat für den Besuch einen Rat: "Glaube nicht, was du an der Oberfläche siehst – hier hat alles seine Bedeutung." Bei seiner Führung "Der Süden im Norden – exotische Gewächse im fürstlichen Garten" lehrte er seine rund 20 Teilnehmer, wie sie die Symbol-Sprache des Gartens verstehen lernen. Wer diese Kunst beherrscht, für den verwandelt sich der Garten in ein Arkadien, wo Götter und Menschen lustwandeln. Bühler lächelte: "Vorsicht, wenn Sie jemanden ansprechen. Es könnte sonst was passieren – es könnte eine Göttin sein!" Oder ein Gott?

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) haben für dieses Jahr das Thema "Exotik – Faszination & Fantasie" gewählt. 15 Schlösser, Gärten, Klöster und Kleinode beteiligen sich an dem Themenjahr, unter anderem auch Heidelberg und Schwetzingen. "Mit den Themenjahren bietet sich eine Gelegenheit, die Monumente unter einem neuen Blickwinkel zu zeigen", so Michael Hörrmann, Geschäftsführer der SSG. Sandra Moritz, Leiterin der Schwetzinger Schlossverwaltung sagt: "In Schwetzingen wurden dazu Sonderführungen neu konzipiert."

Christoph Bühler führte seine Gäste mit Humor an das neue Thema heran. Was ist Exotik? "Im 18. Jahrhundert erschien als exotisch und begehrenswert, was fremd, selten und wertvoll war," erläuterte er. Allerdings: Was damals exotisch war, ist heute meist alltäglich: War die Ananas früher eine seltene Delikatesse, so ist sie heute eine normale Zutat für eine Pizza Hawaii. Gibt es also nichts Exotisches mehr? Oh, doch.

Die Orangerie war das Schutzhaus für Orangen- und Zitrusfrüchte, um die exotischen Gewächse vor der Kälte des Winters zu schützen. Ein Blick in das „Porzellanhäuschen“: Zu den exotischen Objekten im Schwetzinger Schlossgarten zählen die Delfter Kacheln. Foto: Lenhardt

Wer hinter die Oberfläche des Gartens schaut, entdeckt Seltenheiten: Dann spiegelt der Garten das Schloss. Wer das "Pflanzen-Schloss" betritt, schaut auf einen "Teppich" aus Rasen mit Stickerei aus Buchs und Bordüren aus Blumen. "Da die Blumen zu unterschiedlichen Tageszeiten ihre Blüten entfalten, sieht es je nach Uhrzeit anders aus," so Bühler.

Im ersten Garten (1720/40) standen Orangen- und Zitrusbäume, die damals zu den exotischen Pflanzen zählten. Orange und Zitrone kamen aus dem Mittelmeerraum. Im Jahr 1724 zählte der Schlossgarten zwischen 800 und 1000 exotische Pflanzen. Mehr als 50 Jahre später waren es 1273, davon 952 Orangenbäume. Im Jahr 1762 wurde die neue Orangerie zum Schutz vor Winterkälte gebaut, der Orangeriegarten neu angelegt. Dazu Bühler: "Man muss sich die Pflanzen anders vorstellen als heute. Die Früchte hatten so dicke Schalen, dass sie heute im modernen Handel aussortiert würden."

Die kostbaren und empfindlichen Pflanzen standen für Lust und Vergnügen. Wer im Mai durch diesen Hain ging, wurde betört durch den Duft der Blüten. Es wurden Limonen, Zitronatzitrone, Pomeranze, Granatapfel, Zypresse, Lorbeer, Dattelpalme, Oleander, Jasmin, Hibiskus und Myrte kultiviert.

Warum waren die Orangen wertvoll? Bühler erklärte: "Es war ihre vielseitige Nutzbarkeit als Genussmittel, zum Beispiel als Gelee, Orangenmarmelade, Zitronat oder Likör. Als Duftmittel sind sie bis heute ein Bestandteil im Parfüm Eau de Cologne". Als immergrüne Pflanze, die gleichzeitig Blüte und Frucht trägt, wurde die Orange zum Sinnbild von Unendlichkeit und Unsterblichkeit. Unter den Gästen war Mariska Muthe: "Hier bekommt man viel Input von einem Fachmann, der sich in der Geschichte auskennt."

Die Pflege war aufwendig. Bühler zitierte den Gartengestalter Friedrich Ludwig von Sckell zum Betrieb der Orangerie: "24 Mann benötigte man, um die Pflanzen an einem Tag zu gießen. Acht Mann benötigten vier bis sechs Wochen für das Verpflanzen von jährlich 140 bis 150 Bäumen. Zwei Gärtner waren ständig mit dem Beschneiden und Säubern der Pflanzen beschäftigt. 36 Mann und zwölf Pferde waren jeweils fünf Tage lang im Einsatz für das Aus- und Einräumen der Kübel-Pflanzen." Weiter ging es zum Badhaus von Kurfürst Carl Theodor mit dem "Porzellan-Häuschen". "Hier sind blau-weiße Delfter Kacheln", so Bühler. "Vorbild war Versailles, das an den Wänden unter anderem des ’Grand Trianons’ mit blau-weißen Fliesen ausgestattet war. Das Blau aus der ersten Orangerie des Kurfürsten Carl Philipp kam aus Delft, verweist aber auf China, ein exotisches Land." Letzte Station war die Moschee. Sie wurde unter Kurfürst Carl Theodor von dem Gartenarchitekten Nicolas de Pigage zwischen 1779 bis 1795 erbaut.

Diese Moschee ist kein Gebetshaus, sondern eher als ein Ort der inneren Einkehr gedacht. Über dem Eingang steht der Satz "Es ist nur ein einziger wahrer Gott." Bühler: "Das spiegelt die gemeinsame Basis von Judentum, Christentum und Islam."

So steht die Moschee auch für die Aufklärung und die Toleranz, die Gotthold Ephraim Lessings Drama "Nathan der Weise" lehrt. Hinter der Moschee ist der türkische Garten, der "Jardin turque", mit Duftpflanzen wie Flieder, Jasmin, Lavendel und Hyazinthen. Nur wenigen bekannt: Die Grasflächen dazwischen sind in der Form von arabischen Ornamenten angeordnet. Teilnehmerin Stephanie Ulrich schwärmte: "Je mehr man erfährt, desto interessanter wird der Garten."

Info: Mehr Infos im Internet unter www.schloss-schwetzingen.de oder beim Service-Telefon 06221/658880. Der nächste Termin für die Führung "Der Süden im Norden" ist am Sonntag, 24. Oktober, 14.30 Uhr.