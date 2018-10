Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Bei Nacht durch den Schlossgarten von Schwetzingen flanieren? Das geht normalerweise nicht, denn mit dem Einbruch der Dunkelheit müssen Besucher den Garten verlassen. Es gibt allerdings Ausnahmen. So kann man mit einer Mondschein-Führung den Zauber des Gartens auch bei Nacht erleben. Unter dem Motto "Dunkel war’s, der Mond schien helle" begrüßt Schloss-Führerin Alexandra Großhans mit einem Lächeln ihre Gäste: "Sind Sie sicher, dass Sie mitgehen möchten? Wer in den Weiher plumpst, dem spring ich nicht hinterher und hol’ ihn raus."

Zu den Teilnehmern zählen Besucher aus Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die sich zu einer Tagung in Schwetzingen getroffen hatten. Eine Frau ist erst einmal überrascht: "Ich hatte gedacht, dass es eine Führung durch das nächtliche Schloss sein würde." Auch Beatrice Dietmar mit ihren Kollegen aus Wiesloch ist dabei: "Es ist ein Team-Ausflug. Das ist mal was anderes, das ist romantisch." Fürwahr, denn gleich zu Beginn verteilt Großhans 20 Laternen in der Gruppe. Das ist auch nötig, denn zunächst versteckt sich der Mond hinter den Wolken. Zwar wird das Schloss noch angeleuchtet, doch der Garten ist im Schwarz der Nacht verschwunden.

Schlossführerin Alexandra Großhans hat für ihre Gäste bei Nachtführungen immer Laternen dabei. Foto: mio

Doch auch in der Dunkelheit gibt es die wichtigsten historischen Fakten: 1350 wurde das Schloss erstmals schriftlich erwähnt. Die damalige Wasserburg und "Feste" wurde dem Fürsten von Heidelberg als "offenes Haus" zur Verfügung gestellt. Im Jahr 1427 ging die Feste dann in den Besitz der Kurfürsten über.

Das Schloss wurde gleich mehrfach zerstört. Das erste Mal wurde es im 30-Jährigen Krieg in Schutt und Asche gelegt. Später baute es Kurfürst Carl Ludwig für seine zweite Ehefrau Luise von Degenfeld wieder auf. Aber der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. ließ das Schloss 1689 erneut zerstören - und der Erbfolgekrieg brachte viel Leid über Schwetzingen. Eine Blüte erlebte das Schloss unter Kurfürst Carl Theodor als Sommerresidenz: Mehr als 650 Höflinge mit ihren Familien verbrachten den Sommer mit ihrem Fürsten im Schloss und in Schwetzingen.

Berühmte Besucher kamen damals in die Spargelstadt, unter anderem das siebenjährige Wunderkind Mozart im Jahr 1763. Während Großhans davon erzählt, erlischt die Beleuchtung des Schlosses. Man kann sich gut vorstellen, wie das wohl gewesen sein mochte, als es noch kein elektrisches Licht gab - es war schlicht und ergreifend stockfinster.

Im Schein der Laternen flaniert die Gruppe zum zentralen Arion-Brunnen. Im Licht einer Taschenlampe leuchtet die weiße Statue des Arion auf, mit einer schlafenden, lebendigen Gans zu Füßen. Arion selbst ist dargestellt auf einem Delfin. Dichter Arion wurde, so die Sage, auf einer Schiffsreise von Seeleuten ausgeraubt und anschließend ins Meer geworfen. Zuvor durfte er ein letztes Mal singen. Ein Delfin war von dem Gesang so verzaubert, dass er den Dichter rettete.

Vom Arion-Brunnen tanzen die Laternen-Lichter der Gruppe Schritt für Schritt durch den Park - bis zur Figur des Pan: Es ist die einzige Figur, die Sommer wie Winter im Garten zu sehen ist - die anderen Figuren werden im Winter durch Holzbauten vor der Kälte geschützt. Pan war, so der Mythos, vom Gesang einer Nymphe so verzaubert, dass er sie verfolgte. Auf ihrer Flucht versteckte sie sich im Schilf und wurde zum Schilfrohr. Der ungestüme Pan schnitt das Rohr - und verwandelte es in seine Pan-Flöte.

Nächste Station ist der Apollo-Tempel: Er wird, ein Glücksfall, hell angestrahlt. Die Gästeführerin erläutert: Einst habe es heftigen Protest gegen das "erbärmliche Hinterteil" des Gottes gegeben. Künstler Peter Anton von Verschaffelt setzte sich zur Wehr. Der Marmorblock hätte nicht mehr hergegeben. Ebenso bemängelten die Kritiker, dass der Schwetzinger Apollo Linkshänder sei. Der Künstler verteidigte sich: "Ein Gott kann auch mit links die Leier spielen."

Die Laternen-Gruppe geht weiter bis "ans Ende der Welt": Auch bei Nacht entfaltet das Bild einer Seenlandschaft in der Grotte beim Badhaus seinen Zauber, als könne man einen Blick in eine andere Welt erhaschen. Vorbei an der Orangerie führt der Weg dann zurück zum Schloss. Schließlich lernen die Teilnehmer, wie man am Hofe von Kurfürst Carl Theodor Abschied nahm: Die Damen machen einen Knicks und die Herren eine Verbeugung. Einen Sonder-Applaus gibt es für Gästeführerin Großhans. Für Angelika Klatschinsky aus Mannheim ist es der erste Besuch des Schlossgartens: "Mit den Laternen - das war richtig schön." Sie wird wohl wiederkommen ...

Info: Die Führung ist buchbar beim Service-Center unter der Nummer 06221/658880. Außerdem kann man den Schlossgarten beim "Nachtwandel" bis 3. November - jeweils ab 18.30 bis 21.15 Uhr - besuchen.