Von Sebastian Blum

Schwetzingen. Schon während des Schwetzinger Herbstes haben sich einige Vereinsvertreter negativ über das Konzept der Veranstaltung geäußert. Zu hohe Standgebühren, generell zu hohe Preise, zu viel Kommerz, lautete der Vorwurf. Anne-Marie Ludwig, Geschäftsführerin des veranstaltenden Schwetzinger Marketingvereins, hat dazu Stellung bezogen und Möglichkeiten erklärt, wie sich Vereine an der neuen Struktur beteiligen können. Daraus macht Ludwig keinen Hehl. Es hat Veränderungen gegeben.

Frau Ludwig, einige Vereinsvertreter haben kritisiert, dass die Standgebühren zu teuer sind.

Manche haben die Vorstellung, dass der Standbetrieb nichts kosten darf. Aber das eine ist Wunschdenken, das andere Wirklichkeit. Die Kritik bekomme ich zum Glück nur selten zu hören. Es ist ein Geben und Nehmen. Das Stadtmarketing ist ein Wirtschaftsbetrieb und kann nur bedingt Vereine subventionieren. Und die Vereine, die vor Ort waren, bringen sich ein und erkennen den Nutzen.

Anne-Marie Ludwig. Foto: privat

Wie hoch sind denn die Gebühren?

Vereine zahlen deutlich weniger Standgebühren als zum Beispiel Gewerbetreibende, die Essen und Getränke anbieten, da differenzieren wir auf jeden Fall. Aber man muss auch sehen, was das Stadtmarketing alles übernimmt. Früher gab es kein Stadtmarketing. Jetzt bekommen alle Teilnehmer, auch die Vereine, eine Plattform, bei der im Vorfeld alles Organisatorische geregelt ist. Sie müssen nur ihren Stand aufbauen und abends dann wieder abbauen. Der Gegenwert ist eindeutig.

Verstehen Sie aber, dass sich manche Vereine dann ausgegrenzt fühlen?

Niemand muss sich ausgegrenzt fühlen. Wer als Verein Mitglied beim Stadtmarketing ist, wie zum Beispiel die Griechische Gemeinde, zahlt eine Jahresgebühr von 130 Euro. Das ist für uns eine Gebühr, die zumindest eine kleine Grundlage bildet. Auf das Stadtmarketing kommen bei einem Fest wie dem Schwetzinger Herbst enorme Kosten zu. Bühnenprogramm, Straßennutzungsgebühren und -sperrungen, Strom, Wasser, Müllentsorgung, Security, Sanitätsdienst, Toiletten, Investitionen in die Barrierefreiheit - das sind viele Tausend Euro. Und die finanzieren wir über ein Budget, Sponsoren und Standgebühren. Wir brauchen ein Konzept, das uns erlaubt, Feste im öffentlichen Raum wirtschaftlich zu gestalten. Wer Interesse hat, kann gern mitwirken.

Also geht es letztlich auch um Umsatz?

Umsatz ist nicht mein Ansinnen. Ich will ein Fest für Bürger, Besucher und die lokalen Geschäfte machen. Natürlich generieren wir Umsatz, doch ich muss die Veranstaltungen refinanzieren. Die Mitgliedsgebühren und Zuschüsse der Stadt reichen bei Weitem nicht aus, um ein solches Fest zu stemmen. Standgebühren lassen sich unter anderem durch Kooperationen verringern. Die Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) kooperiert zum Beispiel mit dem Geschäft Pro Optik, das Mitglied im Stadtmarketing ist. Dessen Inhaber, Mathias Filipp, stellt der SCG kostenlos Strom für die Waffeleisen zur Verfügung. Das ist nur eine Facette der Zusammenarbeit. Es profitieren letztlich alle davon, auch das Fest selbst, das durch den Stand eine Bereicherung erfährt.

Es waren keine Schulen vertreten, wie man es andernorts kennt. Haben die bei dieser Struktur einfach keine Chance?

Das würde ich so nicht sagen. Es hat nicht immer nur mit Geld, sondern auch mit der zeitlichen Verfügbarkeit zu tun. Man muss auch die Zeit aufbringen können, sich samstags von 10 bis 18 oder sogar bis 22 Uhr hinzustellen.

Eine ganz andere Frage: Gab es Sicherheitsprobleme?

In den acht Jahren, in denen ich Feste in der Innenstadt organisiere, gab es nicht einen Vorfall. Keine Randale, keine Pöbelei. Das DRK hat am Samstag ein einziges Kind versorgen müssen, das gestürzt war. Eine gewisse Qualität des Angebots schlägt sich zum Beispiel auch positiv auf die allgemeine Atmosphäre und das Sicherheitsempfinden nieder. Wenn das Glas Wein oder Bier eben etwas teurer ist, trinkt man vielleicht auch bewusster und zurückhaltender.

Auch das Wasser war recht teuer.

Die Kritik ist angekommen, aber auch dieser Punkt hat zwei Seiten. Bei Festen bestimmen nicht nur die Gastronomen, sondern auch die Lieferanten die Preise. So ganz frei ist man nicht in der Preisgestaltung.

Wird sich da nächstes Jahr etwas ändern?

Wir überlegen, ob wir kleinere Einheiten verkaufen, also statt des 0,4-Liter-Wasser-Bechers vielleicht eine kleinere Menge anbieten. Damit relativieren sich die Preise auch.