Von Stefan Kern

Schwetzingen. Er ist einer der Besten auf seinem Gebiet in ganz Deutschland. Doch groß aufspielen tut er deshalb nicht. Im Gegenteil: Ganz entspannt kommt Daniel Schiller zum Pressegespräch, samstags um 11 Uhr, noch etwas verschlafen, und will um seinen ganz speziellen Olympia-Erfolg kein allzu großes Aufhebens machen. Das wäre aber durchaus gerechtfertigt. Denn der 18-jährige Oberstufenschüler des Schwetzinger Hebel-Gymnasiums hat sich bei der Physik-Olympiade für das Finale Ende Mai am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven qualifiziert. Das heißt, er gehört 2018 zu den 15 besten Jungphysikern Deutschlands.

Die Formulierung würde er so aber nie stehen lassen. "Es gibt sicher noch viele andere Physiktalente, die kennen wahrscheinlich nur diese Physik-Olympiade nicht", gibt er sich bescheiden. Er kenne diesen Wettbewerb auch nur dank seines Lehrers Alfred Sessler. Dieser habe ihn schon im vergangenen Jahr dazu überredet, an der Physik-Olympiade teilzunehmen. Damals erreichte er übrigens genau wie dieses Jahr das Finale und erreichte den 15. Platz.

"Angesichts der durchaus komplexen Fragestellung", sagte Mathematiklehrerin Birgit Schillinger, "ist das trotzdem ein großer Erfolg". Sein Talent im Umgang mit der Physik hat der 18-Jährige übrigens ein stückweit mit in die Wiege gelegt bekommen. Seine Eltern haben beide Mathematik studiert. Im Hause Schiller haben Mathematik und Physik einen dementsprechenden Stellenwert gehabt, was in den Augen Schillingers einen Teil dieser Erfolgsgeschichte erklären dürfte.

Leider sei es in der Gesellschaft gerade ziemlich schick, Schwächen in den Fächern Mathematik und Physik einzuräumen. Viele Promis erklärten etwa im Fernsehen laufend, dass sie da auch nicht so gut drin gewesen seien. Annähernd nie höre man dagegen von einem Promi, der Defizite in Deutsch, Englisch oder Geschichte einräumte. Mathematik und Physik gelten in Deutschland dank einer zunehmend wirkmächtigen selbsterfüllenden Prophezeiung als schwer - vor allem Mädchen würden abgeschreckt. Ganz anders in vielen asiatischen Ländern, wo diese Fächer einen hohen Stellenwert genießen und der Frauen-Anteil deutlich höher liegt.

Daniel Schiller ist von dieser selbsterfüllenden Prophezeiung jedenfalls gut abgeschirmt. "Physik ist einfach mein Ding", sagt er. Es mache ihm Spaß, den Fragen der Natur auf den Grund zu gehen und Zusammenhänge sowohl verstehen als auch mathematisch beschreiben zu können. Als Beispiel führte er eine Frage aus der letzten Physik-Olympia-Runde an. Man nehme: Zwei Flummibälle übereinander in die Hand. Beide muss man zugleich loslassen, und dann kommt die Frage: Welcher dopst warum höher zurück? Von solchen Rätseln ist Daniel fasziniert. Er verrät auch: Es ist übrigens der obere Ball, der deutlich höher zurückspringt als der untere Flummiball. Wieso? Reine Physik.

Nach so viel reden über die Physik, lenkt er das Gespräch auch noch auf anderes. "Die Physik bedeutet viel, aber nicht alles", so der leidenschaftliche Rechtsaußen der HG Oftersheim/Schwetzingen. "Handball ist ein großartiger Sport." Und so sieht er in den vier Trainingseinheiten pro Woche und dem Spiel am Wochenende keine wirkliche Belastung. Auch wenn die Zeit für das Chillen neben Schule und Handball dann doch eher knapp wird.

Bei der Physik-Olympiade steht im Mai das Finale in Bremerhaven an. Wenn er dort auf einen der vorderen fünf Plätze kommt, geht es im Juli zur internationalen Runde der Physik-Olympiade nach Lissabon. Nebenbei steht übrigens noch das Abitur an. Das alles bringt ihn aber nicht weiter aus der Ruhe. "Das wird schon." Danach geht es schon ins Studium. Ziel ist ein BA-Studium Angewandte Informatik. Und auch das wird er wohl ziemlich unaufgeregt angehen.