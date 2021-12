Die „alla hopp!“-Anlage in Schwetzingen. Archivfoto: Lenhardt

Von Volker Knab

Schwetzingen. Unter dem Titel "2021 Jugendarbeit Schwetzingen" hat eine Umfrage des Teams des Schwetzinger Jugendbüros begonnen. Der Fragebogen soll die Stimmung unter den Heranwachsenden ergründen. Der Kontakt zwischen Sozialarbeit und Jugendlichen war in den Monaten der Lockdowns sehr schwierig gewesen, erläuterten Jugendreferentin Andrea Kroll und Sozialarbeiter Joshua Baumgart bei einem Pressegespräch.

Die Mitarbeiter der städtischen Jugendarbeit sind sich über die begrenzte Reichweite der Aktion im Klaren. "Wir werden nur einen kleinen Teil der Jugendlichen erreichen", erläuterte Kroll im Schwetzinger Jugendzentrum "Go In". Im Rahmen des Pressegesprächs verdeutlichten die beiden Mitarbeiter der städtischen Jugendarbeit, wie schwierig sich die Jugendarbeit seit dem langen Lockdown im vergangenen Winter gestaltet. Insbesondere seit zwei Jahren nicht mehr an die örtlichen Schulen zu dürfen, macht dem Team bei der Arbeit Probleme.

Das Jugendzentrum war im vergangenen Winter und Frühjahr von Mitte November 2020 bis zum 17. März geschlossen. Kontakt zu den Jugendlichen hatten die Mitarbeiter des Jugendbüros der Stadt Schwetzingen während dieser Zeit lediglich online und über ihr Angebot einer Sprechstunde. Dabei durfte lediglich eine Person zugegen sein. Ab März konnte das Jugendzentrum dann für maximal zehn Besucher nach Anmeldung öffnen. Für Einrichtungen wie das Jugendzentrum ein Unding, erläuterte Kroll. Jugendliche möchten sich spontan treffen und zusammenkommen. "Das war eine sehr schwierige Zeit", erläuterte die Jugendreferentin der Stadt.

Ab Mai verbesserten sich dann die Arbeitsverhältnisse wieder. Im Jugendzentrum durften sich 33 Personen neben den drei Betreuern aufhalten. Die Jugendlichen mussten sich auch nicht mehr vorher anmelden. Während des Lockdowns wurden die städtischen Sozialarbeiter zu anderen Arbeiten beispielsweise an den Schulen oder den Impfaktionen für Senioren hinzugezogen.

Im Sommer hatte sich die Lage dann entspannt. Das Angebot "Sommer Special" für die Altersgruppe der 11- bis 18-Jährigen mit dem Graffiti-Projekt sei sehr gut angekommen "Das war das Highlight", meinte Kroll. Mit dem Herbstferienprogramm fand es eine Fortsetzung in kleinerer Form.

Für die städtische Jugendarbeit ist es ein großes Problem, dass die Mitarbeiter seit Ausbruch der Pandemie nicht mehr in die örtlichen Schulen dürfen. "Der Kontakt fehlt uns", so Kroll und Baumgart. Letzterer ist als Sozialarbeiter für die offene mobile Jugendarbeit zuständig.

Mit dem Fragebogen wird in drei Kategorien die Stimmung unter den Jugendlichen ausgelotet. Unter der Überschrift "Du und Corona" wolle man wissen, wie es den Jugendlichen geht, so Kroll. Auch möchten die Sozialarbeiter mehr darüber erfahren, wie Kinder und Jugendliche "Homeschooling" erlebt haben.

Beim Stichwort "Du und Jugendarbeit" sowie "Du und Schwetzingen" geht es darum, was sich an den Angeboten der städtischen Jugendarbeit verbessern lässt. Weiter interessiert das Jugendbüro, wofür sich die Sozialarbeiter im Sinne der Jugendlichen in der Stadt einsetzen sollen. Das Thema "Chillplatz" wird jedenfalls weiterverfolgt. "Wir arbeiten daran, einen neuen Platz zu finden."

Info: Der Link zur Umfrage ist am Donnerstagabend freigeschaltet worden. https://www.umfrageonline.com/s/i4mmg9q