Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Der Akkordeonmann schlich seufzend herein. Der Gitarrenmann kam polternd dazu. Die Saxofonfrau zelebrierte ihren Auftritt. Die Finger flogen schneller als der Schall über Tasten und Saiten. Das "Trio Grande" öffnete Filmarchiv und Seele. Die Szenerie kam von überall heran und führte vom Jazz und der Sintimusik bis ins Kaffeehaus und auf die Opernbühne. "Musik Plus Extra" heißt die neue Veranstaltungsreihe der Alten Wollfabrik, die künftig immer am letzten Donnerstag im Monat Artistik, Kabarett, Comedy oder Theater präsentiert. Der Auftakt mit dem Trio Grande gelang bestens.

Wilder Applaus und dynamische Fußtrommeln begrüßten die Hula-Hoop-Artistin Terisa. Am Ende kreisten bis zu 40 Reifen um ihren Körper. Das waren Rhythmus und Balance bei irrsinniger Geschwindigkeit. "Magic Alfonso" machte es spannend, quasi wie der große Houdini. Er zauberte ein Karnickel aus dem Hut. Eigentlich hätte es ein Elefant sein sollen. Wie von Zauberhand bewegte sich das Artistik-Duo "Elabö". Vier Hände sorgten zuerst für Chaos auf dem Schachbrett. Das Spiel geriet bald aus dem Ruder. Das Slapstick-Theater mit Hand-auf-Hand-Akrobatik auf höchstem Niveau riss das Publikum hin und her - zwischen Lachen und Atem anhalten. Die beiden jungen, aber schon preisgekrönten Künstler flogen in ihrer Choreografie hoch hinaus. Ohne Worte, mit vielen Späßen und Tricks.

"Musik Plus Extra" in der Alten Wollfabrik

Zur Entspannung kochte das "Trio Grande" schnell einen Espresso. Die italienische Seite der Seele kam zum Vorschein. Bei einer furiosen Tarantella drehten sich die Künstler rasend schnell im Kreis - und tanzten mit dem Publikum in die Pause. "Wir sind ein bisschen verrückt, aber wir wissen, wie man feiert", rief der Gitarrenmann. Die Zuschauer hatten auch im zweiten Teil der Show nichts dagegen. Das kleinste Saxofon der Welt, das in einem schwedischen Bergwerk von Zwergen hergestellt worden sein soll, kam auf Stelzen auf die Bühne.

Dann schlug erneut die Stunde von Magic Alfonso. Diesmal suchte er eine Jungfrau, um sie zum Italo-Hit "Volare" schweben zu lassen. Danach setzte das Duo Elabö seine furiose Reise auf dem Schachbrett fort. Der Antipode (Fußjongleur) Rodolfo Reyes zeigte artistisches Können in einer neuen Dimension. Im Kopfstand, manchmal auch einhändig. Jonglage in Vollendung, mit Rollen, Bällen, Sternen und Ringen. Ein Lichterbaum flog wie von Geisterhand hoch oben durch das Dunkel.

Die Mischung aus Musik, Komik und Akrobatik kam bei den Gästen in der Wollfabrik gut an. Das Finale gestaltete ein großer Publikumschor. Alle schmetterten gemeinsam das italienische Volkslied "Funiculì, Funiculà" und machten damit Lust auf mehr "Musik plus extra". Als Zugabe servierten die sieben Künstler noch ein paar Kunststücke. Alfonso seufzte ein letztes Mal. Mit "Always Look On The Bright Side Of Life" vertröstete das "Trio Grande" das Publikum auf die nächste Show am 31. Oktober.