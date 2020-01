Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Einen fließenden Gebirgsbach in natürlicher Umgebung empfinden viele Menschen nicht als störend. Obwohl er, in Dezibel ausgedrückt, genauso laut ist wie ein Staubsauger. Beide weisen eine Lärmbelastung von etwa 70 Dezibel auf. Entscheidend für die Störqualität einer Lärmquelle ist nämlich nicht nur die Lautstärke (Schalldruck), sondern auch die Frequenz und das persönliche Befinden der Betroffenen.

Eine psychologische Rolle spielt auch, ob der Betroffene die Lärmquelle kontrollieren und gegebenenfalls abstellen kann. Das und weitere Einflussfaktoren machen die Messung von Schallpegeln und ihre Belastung für Anwohner eher schwierig. In Gutachten zur Belastung von Menschen mit Lärm wird daher nicht gemessen, sondern gerechnet.

Um Grenzwerte festzulegen, ermitteln Experten die Durchschnittsbelastung für die Dauer von 24 Stunden oder die Durchschnittsbelastung in den neun Stunden der offiziellen Nachtzeit von 21 bis 6 Uhr. Die besonders belastenden Lärmspitzen fallen dabei allerdings unter den Tisch.

Das ist auch bei dem vorgelegten Lärmgutachten für die Stadt Schwetzingen des Büros Genest und Partner aus Ludwigshafen nicht anders. Professor Christoph Hupfer stellte das Gutachten am Donnerstagabend in einer Bürgerinformation im Josefshaus vor. Das Dokument ist nun öffentlich einsehbar und liegt im Rathaus aus. Alle Schwetzinger können es einsehen und Vorschläge oder Einwände vorbringen.

Hupfer ging auf die einzelnen Details des Gutachtens ein, das sich mit dem Bahn- und Verkehrslärm in der Spargelstadt befasst. Gerade einmal 20 Interessierte hatte das Thema mobilisieren können, obwohl das Thema Lärm landauf, landab als eins der wichtigsten Umweltprobleme gilt. Hupfer verdeutlichte den Besuchern, wie schwierig es ist, relevante Lärmminderungen bei den Dezibelwerten zu erreichen.

Wenn ein Auto 70 Dezibel Lärm erzeugt, dann produzieren zwei Autos rechnerisch nicht – wie man erwarten könnte – 140 Dezibel, sondern 73 Dezibel. Drei Dezibel mehr bedeuten also eine Verdopplung des Schalldrucks. Zehn Autos erzeugen 80 Dezibel, 100 Autos 90 Dezibel. Für das Gutachten wurden alle Straßen in Schwetzingen mit mehr als 8300 Fahrzeugbewegungen täglich untersucht. Viele Hotspots mit einer hohen Belastung und Bewohnerdichte befinden sich entlang der Landesstraße L 630. Dazu zählen unter anderem die Lindenstraße, die Walter-Rathenau-Straße, die Friedrich-Ebert-Straße, die Mühlenstraße und die Karlsruher Straße.

In Letzterer verstärkt die enge Bebauung die Lärmbelastung. Die viel befahrene Zähringer Straße ist nur deshalb statistisch kein Hotspot, weil sie ausschließlich auf einer Straßenseite bebaut ist. Auf der anderen Seite liegt der Schlosspark. Die Stadt hofft, mit dem nun vorliegenden Gutachten beim Regierungspräsidium den dringenden Handlungsbedarf für diese Straßen belegen zu können und gute Argumente für eine Tempo-30-Regelung zu haben.

Auch wenn der Bahnlärm in Schwetzingen das größte Ärgernis in Sachen Lärm darstellt, kann sich die Stadt nur auf Maßnahmen zum Autolärm konzentrieren. "Beim Bahnlärm haben wir keine direkten Zugriffsmöglichkeiten", erklärte Oberbürgermeister René Pöltl. Das sei Angelegenheit der Bahn. "Da muss die Bahn selbst aktiv werden", betonte Pöltl. "Das glauben Sie doch selbst nicht", warf postwendend ein Besucher ein.

Beim Straßenverkehr sei die Geschwindigkeitsreduzierung die sinnvollste Maßnahme, so Hupfer. "Die Reduzierung von 50 auf 30 Stundenkilometer bedeutet ein Stück Lebensqualität. "Und in der Karlsruher Straße machen wir Tempo 20", betonte der Oberbürgermeister. Flüsterasphalt reduziere das Abrollgeräusch der Autos, das ab etwa 30 oder 40 Stundenkilometern lauter ist als die Motorgeräusche moderner Fahrzeuge. In Tempo-30-Zonen macht Flüsterasphalt deshalb keinen Sinn. Er ist ist auch teuer und pflegeintensiv.

Die Reduzierung des Verkehrsaufkommens durch verschiedene Maßnahmen sei eher ein langfristiges Projekt, so Pöltl. Der Umbau der Karlsruher Straße sei in dieser Hinsicht eine "Supermaßnahme", weil man dadurch noch mehr Verkehr auf die Umgehung B 535 umleiten könne.

Info: Das aktuelle Gutachten zum Verkehrslärm in Schwetzingen liegt bis einschließlich 13. Februar im Bürgeramt, Hebelstraße 1, an der Pforte im Erdgeschoss aus.