Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach", heißt es in einem alten Volkslied. Die Mühle des Unteren Wasserwerks am Rand des Schwetzinger Schlossgartens in der Nähe des Maschinenwegs klappert nicht, sondern knallt ganz schön. Und den Leimbach kann man auch nicht gerade als rauschenden Bach bezeichnen, gemächlich wie er so dahin fließt. Trotzdem ist das restaurierte und sanierte Untere Wasserwerk ein beeindruckendes Zeugnis technologischer Höchstleistungen des Rokoko-Zeitalters. Seit 2007 hat das Land Baden-Württemberg 2,5 Millionen Euro investiert, um das "wassertechnische Wunderwerk" in den jetzigen Zustand zu versetzen, wie es Anette Ipach-Öhmann, Direktorin von Vermögen und Bau BW, am gestrigen Freitag bei der feierlichen Übergabe der historischen Einrichtung in der Schwetzinger Orangerie bezeichnete.

Der Leimbach treibt in dem Gebäude am Maschinenweg zwei Schaufelräder an, die sich Besucher bei Führungen durch den Fußboden, auf dem sie stehen, ansehen können. Zwei fest damit verbundene Achsen reiben einerseits Pumpen an, die sauberes Grundwasser in zwei Hochbehälter bringen, womit bis heute die Wasserspiele im Schloss betrieben werden. Die zweite Achse treibt eine sogenannte Knochenpoche an, die Knochenreste aus der kurfürstlichen Küche zerkleinerte und zerstampfte. Aus dem Knochenmehl wurde Dünger für den Garten und Seife für das kurfürstliche Bad hergestellt.

Heute sind die historischen Wasserpumpen ersetzt durch elektrische Pumpen. Die Wasserräder laufen, ohne die Pumpen anzutreiben, und die schweren Eichenbalken der Knochenstampfer knallen nur in ihre hölzernen Trichter, wenn Führungen im Unteren Wasserwerk stattfinden. Gisela Splett, Finanzstaatssekretärin des Landes, zeigte sich erfreut, dass die sensible Antriebs- und Getriebetechnik aus dem 18. Jahrhundert unter Beibehaltung vieler Originalteile wieder instandgesetzt werden konnte. Das Land habe in den letzten zehn Jahren 17,8 Millionen Euro in die Schwetzinger Schlossanlage investiert - in die Laubengänge, die Schlossfassade, die südlichen Schlosszirkel, zur Umgestaltung der Hochschule für Rechtspflege und die Justizakademie. Aber das sei längst nicht alles. Etwa 800 historische Gebäude mit einem Verkehrswert von rund 26 Milliarden Euro zählen zum Bestand des Landes. Dafür entstehe ein durchschnittlicher Investitionsbedarf von rund 800 Millionen Euro jährlich zur Unterhaltung und Instandsetzung.

Oberbürgermeister René Pöltl betonte, dass das Land seiner Verantwortung sehr gut gerecht geworden sei. "Das fühlt sich wie unsere Anlage an. Aber zum Glück ist sie in finanztechnischer Hinsicht in der Verantwortung des Landes. Damit wären wir als Stadt überfordert", sagte er. Der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörmann, legte ein stärkeres Augenmerk auf die Qualitätssteigerung der Gesamtanlage, um die Menschen noch stärker auf den Schlossgarten aufmerksam zu machen. Das Untere Wasserwerk mit seiner jetzt herzeigbaren Betriebstätigkeit bedeute ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Schlossgartens.

Es sei jetzt auch möglich, den Besuchern nicht nur Prunk vor Augen zu führen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen der gut geölten Maschinerie des Hofstaats zu gewähren. Bei all dem stellte er in der Orangerie die Frage: "Was haben sich die Leute von der Unesco bloß dabei gedacht, als sie diesem Schwetzinger Ensemble die Aufnahme in die Welterbeliste verweigerten?"