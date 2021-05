Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Schnelltestzentren, die derzeit überall aus dem Boden schießen, sind für alle Beteiligten eine echte Win-Win-Situation: Zum einen für die Bevölkerung, weil das Wissen über einen positiven Befund die Infektionsketten unterbricht. Aber auch der Einzelhandel, der oft den Standort für die Teststationen zur Verfügung stellt, profitiert von der Situation. Das gilt vor allem für die Geschäfte, für deren Besuch man einen negativen Corona-Test braucht. Der dritte Gewinner dieses Booms sind die Betreiber der Schnelltestzentren.

Am Montagmittag eröffnete das vierte Testzentrum in Schwetzingen am Lidl-Markt in der Borsigstraße. Der Betreiber ist die Firma Ecolog Deutschland. Für den Service erhalten die Anbieter finanzielle Unterstützung vom Staat. Das bestätigte Miguel Armela, Deutschlandchef von Ecolog, am Rande der Eröffnungsfeier. Die Kosten übernimmt die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW).

Für jeden durchgeführten Schnelltest erhalte ein Anbieter zwölf Euro plus das Geld für das einzelne Testkit, erläuterte auch ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung auf Nachfrage der RNZ. Die Erstattungskosten für die Testkits sind allerdings gedeckelt – auf maximal sechs Euro pro Kit. Die Vergütung liegt demnach zwischen zwölf und 18 Euro pro Test. Ecolog betreibt mittlerweile deutschlandweit rund 500 Schnelltestcenter, davon 40 im Rhein-Neckar-Raum. Die Firma betreibt auch an allen deutschen Flughäfen Schnelltestzentren sowie einige Impfzentren.

"Das hier ist ein gut gewählter Standort", erklärte Oberbürgermeister René Pöltl, der bei der Eröffnung in der Borsigstraße wieder einmal als erster Proband stillhalten musste. Die Nähe zur Nachbargemeinde Plankstadt sei ein positiver Aspekt. "Wir dürfen nicht nur auf uns selbst als Kommune schauen, sondern auch in Richtung unserer Nachbargemeinden", betonte er. Im Vergleich mit dem Schnelltestzentrum bei Möbel Höffner, das zwei Auto-Teststraßen und neun Testwege für Fußgänger aufweist, ist die Teststation auf dem Lidl-Parkplatz eher klein. Dort gibt es nur einen Testweg für Fußgänger.

Die drei Mitarbeiter können täglich zwischen 300 und 500 Menschen testen. Im Vergleich: Bei Möbel Höffner sind es 1200 pro Tag. Ob die Kapazität aller vier Schwetzinger Testzentren ausgelastet ist, konnte Oberbürgermeister Pöltl am Montag nicht sagen. "Die Zentren werden gut angenommen, aber eine Prozentzahl zur Auslastung kann ich im Moment nicht angeben", erklärte er.

Die Anmeldung für die Schnelltests erfolgt über die Homepage von Ecolog oder vor Ort mithilfe eines QR-Codes auf dem Smartphone. "Wer weder einen Internetanschluss noch ein Smartphone hat, kann sich aber auch hier am Zelt direkt auf Papier anmelden", erklärte Armela. Das Testzentrum ist montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Die Software der Teststation ist an die Corona-Warn-App angeschlossen. So kann man sein eigenes Testergebnis dort eingeben. Die positiven Fälle werden dem Gesundheitsamt drei Mal täglich weiter gemeldet, um die Fallzahlen in der Region zu aktualisieren.