Von Harald Berlinghof

Schwetzingen.Hightech im Schwetzinger Schlossgarten: Die französische Firma DigiScan3D hat sich vorgenommen, die fünf Plastiken des Arionbrunnens dreidimensional zu vermessen und einen entsprechenden Datensatz zu generieren, mit dem man von jeder der fünf Figuren – dem mythischen Sänger Arion mit der Leier und den vier ihn im Brunnenbassin des Kreisparterres begleitenden Putten – eine dreidimensionale Kopie mithilfe eines 3D-Druckers erstellen kann.

Der Datensatz ermöglicht auch eine exakte Wiedergabe der Skulpturen auf Bildschirmen oder Smartphones. Dort kann man sie in jede beliebige Umgebung einfügen und so einem interessierten Publikum optisch zugänglich machen. Damit werden die Skulpturen gewissermaßen digital konserviert und unsterblich, solange es Computer gibt. Die mithilfe zweier 3D-Laserscanner gewonnenen Daten sollen dazu genutzt werden, exakte Kopien der Schwetzinger Skulpturen anzufertigen. Sie sollen in der französischen Partnerstadt Lunéville mithilfe eines 3D-Druckers zu neuem Leben erweckt und im dortigen Schlossgarten aufgestellt werden.

Die gescannten Brunnenfiguren kann man auch auf dem Smartphone anschauen. Foto: Lenhardt

Von dort stammen die Originale des Bildhauers Barthélemy Guibal, die Kurfürst Carl Theodor unter Mithilfe seines Gartenbaumeisters Nicolas de Pigage im Jahr 1766 nach Schwetzingen bringen ließ. Dabei spielte der polnische König Stanislaus I. Leszczynski eine Rolle, ebenso wie Herzog Leopold, der Lunéville zu einem lothringischen Versailles ausbauen wollte, und dessen Sohn Franz III. Der musste Lothringen 1735 gegen die Toskana tauschen. Lothringen wurde Stanislaus I. Leszczynski, dem Schwiegervater des französischen Königs, übertragen. Nach dem Tod von Stanislaus fiel Lothringen in die Hände des französischen Königs, der wenig Interesse an Kunstwerken aus der Provinz hatte. Carl Theodor witterte seine Chance und kaufte die Skulpturen Guibals.

Fünf andere Schwetzinger Skulpturen dieses Künstlers sind derzeit für eine Ausstellung nach Lunéville ausgeliehen – unter anderem das Wildschwein aus der Grotte vor dem Badhaus, ein Putto mit einem Fabelwesen und ein Fantasievogel aus dem Ensemble der wasserspeienden Vögel. Die Originale befinden sich üblicherweise im Lapidarium in der Orangerie, im Schlossgarten stehen nur noch Bronzekopien. Gerade Arion und seine Legende kamen dem Thema Musik, das Carl Theodor besonders wichtig war, sehr nahe. Aus dem Leben des antiken Sängers Arion ist wenig bekannt außer einer Legende. In Sizilien nahm er an einem Sängerwettstreit teil und gewann sagenhafte Reichtümer. Seine Schätze weckten den Neid der Schiffsleute, die ihn nach Hause bringen sollten. Sie stellten ihn vor die Wahl: Entweder er springe über Bord oder er würde ermordet. Allerdings gewährten sie ihm seinen Wunsch, ein letztes Lied zu singen. Als Arion seinen Gesang anstimmte, erschienen vom Gott Apollon gesandte Delfine. Der Sänger stürzte sich in die Fluten, und einer der Delfine trug Arion auf seinem Rücken, bis er wohlbehalten das Land erreichte und seine Heimreise fortsetzen konnte.

Die Originale der Figuren des Arionsbrunnens befinden sich heute im Südlichen Zirkel des Schwetzinger Schlosses. Jahrhunderte im Wasser und unter den Fontänen hatten Spuren an den Bleifiguren hinterlassen. Zudem war Arion aufgrund der Weichheit des Metalls leicht verformt. So entschied man sich dafür, die Originale im Jahr 1995 in Sicherheit zu bringen und gegen Kopien aus Bronze auszutauschen. Die heutigen Skulpturen im Brunnen sind also Kopien, deren Originale sich im Steinhauersaal befinden. Die 3D-Scans werden auf Wunsch der Auftraggeber aus Lunéville trotz sichtbarer Schäden von den Originalen genommen, nicht von den Erstkopien. Aus welchem Material die neuen Kopien gefertigt werden, steht nach Angaben der französischen Firma noch nicht fest.

Zwei Laserscan-Geräte hat das Unternehmen mitgebracht. Eines wird auf Rollen um den Arion herum bewegt, das zweite ist ein mobiles Handgerät. Die Genauigkeit der Scans bewegt sich zwischen 0,02 und 0,1 Millimeter, erklärt Mitarbeiter Benjamin Moreno. Rund eineinhalb Stunden sind die französischen Spezialisten mit der Erfassung der Daten des Arion beschäftigt, die als Grundlage für die Rekonstruktion dienen.