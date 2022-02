Imker Werner Kraut mit seinen Bienenstöcken an der Friedrichsfelder Landstraße in Schwetzingen. Foto: Kienle

Von Rolf Kienle

Schwetzingen/Oftersheim. Wie viele Bienenstiche Imker Werner Kraut schon zu spüren bekommen hat, weiß er nicht mehr. Die hat er nach 55 Jahren Imkerei nicht gezählt, aber es waren viele. Besonders schmerzhaft hat er sie jedenfalls nicht in Erinnerung, zumal er keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen trifft.

Er arbeitet an heißen Tagen auch mal mit freiem Oberkörper an seinen Bienenstöcken. Jetzt im Winter ist die Gefahr ohnehin gebannt, da sind die "Damen" in ihren Holzkästen und mühen sich redlich, es sich kuschelig warm zu machen. 37 Grad halten sie konstant. Und dafür müssen sie eng zusammen rücken und sich ordentlich anstrengen. Wärme erzeugen sie durch kontinuierliche Bewegung. Gemütliche Winterruhe sieht anders aus. Bienen, sagt Werner Kraut anerkennend, seien das ganze Jahr über fleißig, bienenfleißig eben.

Um konstant 37 Grad zu halten, müssen die Bienen eng zusammenrücken. Symbolbild: dpa

"Chef" von zehn Völkern ist Werner Kraut derzeit. Es waren schon mal 30, aber Imkerei ist eine körperlich anstrengende Arbeit, und der Oftersheimer geht auf die 80 zu. Da will er kürzertreten. Im Winter ist er mit der regelmäßigen Kontrolle der Bienenvölker und deren Behandlung gegen die berüchtigte Varroamilbe, sowie mit dem Abfüllen des Honigs beschäftigt, im Sommer wird es zuweilen mühsam. Das hat mit dem zu tun, was der Imker kurz "wandern" nennt: Er zieht mit seinen Bienen durch die Lande.

Die meisten Bienenstöcke stehen in Schwetzingen gleich neben den Kleingärten an der Friedrichsfelder Landstraße, wo beide Seiten ihren Nutzen haben, hier die Bienen, dort die Obstbäume. Wenn die Zeit für die Apfelblüte gekommen ist, "wandert" Kraut mit einigen Bienenstöcken zu Landwirt Ralf Gieser vom Kurpfalzhof, der 10.000 Bäume im Heidelberger Süden und auf Oftersheimer Gemarkung stehen hat.

Danach wird es im Laufe des Frühjahrs und Sommers Zeit für den Wald, die Esskastanien, Tannen und den Raps. Für die Esskastanien chauffiert Kraut seine Bienen in die Nähe von Dahn in der Südpfalz, für die Tannen in die Gegend oberhalb von Baden-Baden. Raps gibt‘s in der unmittelbaren Umgebung gottlob reichlich, und der ist für die Bienen auch leichte Beute. Doch für den Imker gab‘s anfangs Vertriebsprobleme. Raps wurde vor Jahrzehnten vor allem als Viehfutter angebaut und stieß bei Honigfreunden noch auf Ablehnung. Erst in den letzten Jahren konnte die Pflanze ihr Image wandeln. Werner Kraut verkauft seinen Rapshonig allerdings bis heute als "Blütenhonig, gerührt".

Der Transport der Bienenstöcke ist körperlich anstrengende Arbeit. Da braucht Werner Kraut immer wieder Hilfe von Kollegen oder der Tochter, die sich mit derzeit drei Völkern ebenfalls der Imkerei verschrieben hat. Bienenvölker sind stattliche Gruppen: 70.000 bis 90.000 Bienen machen ein Volk aus. Weil sie im Sommer nur eine begrenzte Lebensdauer von ein paar Wochen haben, muss die Bienenkönigin unermüdlich Eier legen. Sie ist im Stock die Einzige, die in der Lage ist, für Nachwuchs zu sorgen. 2000 Eier kann sie pro Tag legen, ein Ei pro Minute. Die Drohne, die fürs "Andocken" zuständig ist, wie es im Imker-Jargon heißt, hat ein kurzes und eher tragisches Leben im Bienenstock. Sie haucht ihr Leben nach dem "Andocken" aus. Vor dem Winter, wenn die Bienen sich aufs Warmhalten konzentrieren müssen, werden die Drohnen kurzerhand eliminiert.

Werner Kraut hat seit einiger Zeit Kundschaft aus Saudi-Arabien und den Golfstaaten, die eigentlich wegen eines Gesundheits-Checks nach Heidelberg kommen und sich auf dem Kurpfalzhof einquartieren – eben dort, wo beispielsweise Ralf Gieser den Honig von Kraut anbietet. Weil der Prinz aus Dubai mit der kleinen Menge, die es da gab, nicht wieder heimfliegen wollte, fuhr er mit Dolmetscher und Leibwächtern nach Oftersheim. "Da saß er mit mir im Keller und wir kamen ins Gespräch."

Freundlich fragte der Mann, ob Kraut denn schon mal in Dubai gewesen sein, wobei er die Frage mehr als nette Geste verstanden wissen wollte. Ja, natürlich, antwortete Kraut. Außerdem in Abu Dhabi, Bahrain und anderen Golfstaaten. Der Mann war beeindruckt. Am Ende ließ er sich einige Kisten Tannenhonig einpacken, der Dolmetscher bezahlte, und man verabschiedete sich.