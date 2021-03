Vom Kulturhaus zum Labor: Die Wollfabrik in der Schwetzinger Innenstadt hat zumindest vorübergehen eine neue Nutzung als Corona-Testcenter bekommen. Am Samstag waren dort unter anderem Sinja Kännecke (l.) und Maximilian Franz im Einsatz. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Die Zahlen lassen keinen optimistischen Ausblick auf Ostern zu: 55 aktive Coronafälle gibt es derzeit in Schwetzingen, eine Woche zuvor waren es noch 16. Insgesamt sind 140 Menschen in Quarantäne. "Ein Glücksfall" also, dass am Wochenende das Corona-Testcenter in der Wollfabrik seine Pforten geöffnet hat, erklärte Oberbürgermeister René Pöltl bei der Eröffnung am Samstag. Sein eigener Schnelltest, der erste der Aktion, verlief gottlob negativ. Der Andrang war am ersten Wochenende erwartungsgemäß gewaltig: 150 Anmeldungen lagen bis Samstagmorgen vor. Bis Sonntagabend wurden dann auch etwa 150 Schwetzinger getestet – jeweils mit negativem Ergebnis, wie Wollfabrik-Chef Joachim Schulz erklärte. Der Bedarf scheint groß zu sein.

Schulz hat sich für eine Einrichtung mit "hohem Qualitätsanspruch" entschieden und den erfahrenen Labormediziner Jochen Hüter von der Firma Invitalab aus Neuss ins Boot geholt. Hüter hat mit seinem Unternehmen seit Oktober schon mehr als 250.000 Corona-Tests gemacht. Bei ihm laufen auch viele PCR-Tests zusammen. Für die Wollfabrik ist das "ein Kraftakt", wie OB Pöltl sagte. Nach nur neuntägiger Vorbereitung wurde die Infrastruktur auf die Beine gestellt und 16 Testkabinen sowie die Rezeption im Foyer installiert. Teams mit mindestens fünf Mitarbeitern – in den Stoßzeiten sind es bis zu zwölf – sorgen für einen störungsfreien Ablauf. Getestet wird an sieben Tagen in der Woche im 15-Minuten-Takt.

Und so funktioniert es: Die Testwilligen melden sich im Internet unter der Adresse www.schwetzingen.ixpatient.com an und suchen sich einen Termin aus. Mit dem QR-Code, den sie bekommen, gehen sie zur Rezeption der Wollfabrik. Dort werden sie einer Mitarbeiterin zugewiesen und erhalten eine PIN. Mit dieser können sie ihr Testergebnis zwanzig Minuten später abrufen. Sollte der Test positiv sein, kann man sofort einen PCR-Test machen lassen. Der ist in diesem Fall dann kostenlos, wie auch der sogenannte Bürgertest. Demnach hat jeder Bürger ein Recht auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Wer positiv Getesteten wird, erhält unmittelbar danach Informationen darüber, wie er sich weiter zu verhalten hat. Der Test selbst dauert nur ein paar Minuten.

Wer statt dem Bürgertest sofort einen PCR-Test machen will, muss diesen allerdings selbst bezahlen. Beim Bürgertest wird der Abstrich in der Nase gemacht, beim PCR-Test im Rachen. Das Ergebnis eines PCR-Tests bekommt man erst 24 Stunden später. Jochen Hüters Labor gibt die Testergebnisse an das Robert-Koch-Institut weiter. Für das Testzentrum in der Wollfabrik sind auch Antikörpertests vorgesehen, aber noch nicht eingerichtet. Hüter und Schulz mussten zugeben, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu EDV-Problemen kam, weil die Systeme überlastet waren. Die elektronische Kommunikation, offenbar die Achillesferse des Testens, sei aber ungemein wichtig. Sie ist Sache der Bundesländer. Vor allem der Dialog mit dem Gesundheitsamt sei wichtig, betonten die beiden. "Wir bitten deshalb vorab um Verständnis, wenn es zu Störungen kommen sollte", erklärte Hüter.

Oberbürgermeister Pöltl zeigte sich froh darüber, dass Schwetzingen nun ein sehr professionelles Testcenter habe. Die Stadt selbst sei nicht in der Lage, dies zu leisten. Gemeinsam mit Hüters Unternehmen will der OB aber weitere Teststrukturen aufbauen, etwa in Schulen und Kitas. Die Teams könnten auch in Unternehmen gehen. Ein Drive-In ist ebenfalls im Gespräch. Joachim Schulz hat derweil noch einen anderen Traum: Wenn die Besucher im Foyer der Wollfabrik negativ getestet sind, könnten sie – irgendwann demnächst – im Saal der Wollfabrik zusammensitzen, etwas trinken und dabei gemeinsam Musik hören.

Info: Wer in der Wollfabrik einen Corona-Test machen möchte, kann hier einen Termin vereinbaren.