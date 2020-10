Von Stefan Kern

Schwetzingen. Vor sechs Jahren machte sich der Beirat "Barrierefreies Schwetzingen" 2014 gemeinsam mit dem Stadtmarketing Schwetzingen (SMS) auf den Weg, möglichst viele Hindernisse in der Stadt mittels Rampen abzubauen. Seitdem hat sich in Sachen Barrierefreiheit einiges getan. Viele Geschäfte, Lokale und Praxen verfügen inzwischen über eine Rampe, die Besuchern über die Treppen im Eingangsbereich hinweghilft.

Trotzdem sei noch längst nicht genug geschehen, erklärt Anne-Marie Ludwig vom "Runden Tisch Inklusion". Gemeinsam mit SMS-Geschäftsführerin Beate Bodin-Tülin erläuterte sie das neue Projekt "Mobile Rampen 2.0". Ziel der Aktion sei es, dass Schwetzingen bald ganz oben auf der Liste der barrierefreien Städte im Rhein-Neckar-Kreis steht.

Mit dem Generationenbüro ist ein weiterer wichtiger Akteur an Bord, der das Projekt finanziell fördert. Die Rampen sind in den Längen 1,20 und 1,50 Meter für 179 oder 199 Euro erhältlich. Der Kauf wird von der Stadt Schwetzingen mit 100 Euro bezuschusst. Für den Schmuck- und Uhrenhändler Martin Henn war das ein zusätzlicher Anreiz. Aber auch ohne die Förderung hätte er sich die Rampe wohl angeschafft. "Ich habe zunehmend ältere Kunden, die es mit dem Rollator in meinem Geschäft nicht ganz einfach haben", berichtet er. Deshalb sei die Rampe für ihn eine lohnende Investition.

Das betonte auch der frühere Beiratsvorsitzende, Stefan Krusche. Angesichts des demografischen Wandels könnten sich Rampen, die den Eintritt in ein Geschäft erleichtern, positiv auf den lokalen Handel auswirken. Das Angebot, so Krusche, sei ja auch darüber hinaus sehr nützlich. "Auch Väter mit Kinderwagen würden davon profitieren", sagte Krusche.

"Hinzu kommt, dass jede Örtlichkeit, die barrierefrei zugänglich ist, einen Eintrag auf der Internetseite wheelmap.org erhält", erklärte Bodin-Tülin. "Das ist eine international ausgezeichnete Onlinekarte für rollstuhlgerechte Orte." Barrierefreie Geschäfte erscheinen auch im Schwetzinger Stadtführer für Menschen mit Behinderung. Dieser ist im Internet unter www.schwetzingen.huerdenlos.de einsehbar. Der Umgang mit den Rampen ist relativ einfach. "Die knapp zehn Kilogramm schwere Rampe lässt sich mühelos zusammenklappen und passt hinter jede Tür", so Bodin-Tülin.

Info: Mehr Infos zum Thema gibt es beim Stadtmarketing unter der Telefonnummer 06202 / 947 86 00 oder per E-Mail an info@sms-schwetzingen.de.