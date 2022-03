Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Konstantin S. ist schockiert. Der Mann, der vor 38 Jahren in der Ukraine geboren wurde und schon viele Jahre mit seiner fünfköpfigen Familie in Schwetzingen lebt, hätte "nicht gedacht, dass es so weit kommen wird", gibt der IT-Unternehmer freimütig zu. Als ihn sein Bruder am Donnerstagmorgen vergangener Woche anrief und von den ersten Bombardements berichtete, glaubte er, "er macht einen Witz".

Doch es war keiner. Die gemeinsame Sorge galt von da an vor allem den Eltern, die in Ladyzhin im Zentrum der Ukraine leben. Konstantin S. setzte alle Hebel in Bewegung, um seinen Eltern zur Flucht zu verhelfen. Und hatte Erfolg: Nach tagelanger Reise sind sie jetzt in Deutschland angekommen.

Mykola und Nataliia, die Eltern von Konstantin S., sind jetzt in Sicherheit. Foto: privat

Die Stadt Ladyzhin hat die Größe Schwetzingens und zwei erhebliche Risiken: Ein Kohlekraftwerk im Ort und einen Stausee – ideale Ziele eines kriegerischen Angriffs. In Ladyzhin haben sich Mykola und Nataliia, 75 und 66 Jahre alt, etwas aufgebaut: Der Vater ist Ingenieur und Unternehmer mit eigenen Firmengebäuden, die Mutter Erzieherin. "Gute Mittelschicht." Sie leben gern da, erzählt Konstantin S., der seinen Nachnamen aus Angst vor eventuellen Repressalien nicht nennen will. Ladyzhin ist eine junge, lebhafte Industriestadt. Ihre Heimat haben sie jetzt aus Angst vor russischen Bomben aufgegeben.

Die erste Frage nach Kriegsausbruch war, wie sie die Ukraine auf schnellstem Weg verlassen können. Dass Konstantin S. hinfährt und sie mit dem Auto abholt, schied als nahe liegende Lösung aus. Mit seinen 38 Jahren hätte man den Schwetzinger mit der ukrainischen Staatsbürgerschaft sofort in die Armee eingezogen. Die Fahrt mit dem Auto nach Ladyzhin dauert ohnehin 25 Stunden, wobei die Rückreise das größere Problem geworden wäre. Es gelang nach einigen Mühen, einen Fahrer für die Reise ins benachbarte Moldawien südlich der Ukraine zu organisieren. Bis zur Grenze sind es nur knapp 300 Kilometer. Es ist ohnehin die naheliegendste Grenze. In den Westen ist es deutlich weiter, mindestens zehn Stunden. "In Moldawien geht es eher ruhig zu", stellten die Eltern bei ihrem Eintreffen schnell fest. Die Menschen dort waren sehr hilfsbereit und begrüßten die Flüchtenden aus der Ukraine freundlich.

Konstantin hatte von hier Bustickets nach Rumänien reserviert – eine lange Fahrt, aber eine mit der Gewissheit, außerhalb jeglicher kriegerischen Überfälle zu sein. Von Bukarest aus war es relativ leicht für den Schwetzinger, Flugtickets für die Eltern nach Frankfurt zu bekommen. Nach zwei Tagen Flucht waren sie schließlich in Frankfurt. Konstantin S. ist glücklich.

Dass er und seine Eltern sich noch nicht in die Arme schließen konnten, liegt daran, dass diese vermuten, sich während der langen Busfahrt mit Corona infiziert zu haben. Es geht ihnen nicht besonders gut. Alle hoffen, dass sie schnell wieder gesund sind und man sich alsbald treffen kann.

Wie es derweil den Freunden und Verwandten in der Ukraine ergeht, kann Konstantin S. nur sporadisch recherchieren. Die engsten Verwandten ruft er an und erfährt, dass es bereits Opfer des Krieges gibt. Zivile Opfer, wie der Sohn von Verwandten, der verletzt wurde. Aber die Menschen würden nicht aufgeben, sich vielmehr zusammenschließen und eine Art Selbsthilfegruppen bilden. Konstantin S. hat vor allem eine Hoffnung: Dass die russische Bevölkerung aufwacht und im eigenen Land gegen den sinnlosen Überfall vorgeht. Die vordringenden Soldaten seien im Irrglauben, sie würden Menschen aus der Hand von Neonazis befreien. Und "wundern sich, wenn sie von der ukrainischen Bevölkerung beschimpft werden", die gar nicht befreit werden will. Alles ein Ergebnis breit angelegter Desinformation und eines staatlichen Medienmonopols. Konstantin S. gibt sich patriotisch: "Ich denke, Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Er hat ihn eigentlich schon verloren."