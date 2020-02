Von Harald Berlinghof und Anna Manceron

Schwetzingen. Es geht endlich los: Nach Monaten der Planung beginnen am Montag die Bauarbeiten zur Sanierung der Karlsruher Straße. Der erste von insgesamt sechs Bauabschnitten erstreckt sich vom Schlossplatz bis zur Tiefgarage am Schloss, die Arbeiten dauern etwa dreieinhalb Monate. In dieser Zeit können Autofahrer den Bismarckplatz nicht mehr von Norden her anfahren.

Obwohl alle Umleitungen umfassend ausgeschildert sind, rechnet die Stadtverwaltung in den ersten Tagen in diesem Bereich mit Verkehrsbehinderungen wie etwa Staus. "Die Innenstadt und die dort angesiedelten Geschäfte sind aber nach wie vor erreichbar", betont Stadtsprecher Wolfgang Leberecht.

Die Einfahrt in die Karlsruher Straße vom Schlossplatz aus ist nur für Anlieger der Verwaltungshochschule möglich. Ein Sackgassenschild weist die Autofahrer an dieser Stelle künftig darauf hin. Die Schlossgarage und die Arztpraxen bleiben von Süden her aus Richtung Clementine-Bassermann-Straße erreichbar. Ein- und Ausfahrt zur Schlossgarage sind mithilfe einer Ampel geregelt.

Die Clementine-Bassermann-Straße bleibt zwischen Marstall- und Friedrichstraße in beiden Richtungen befahrbar. Somit können Autofahrer auch vom Bahnhof aus in den hinteren Teil der Karlsruher Straße gelangen. Die Stadt hat alle Anwohner gebeten, ihre geparkten Fahrzeuge im Bereich des Baustellenabschnitts bis Montag zu entfernen.

Für die Autofahrer, die aus Richtung Bismarckplatz kommen, wird die Karlsruher Straße im ersten Bauabschnitt zu einer Sackgasse. Wer von Norden – also aus Richtung Mannheim – nach Schwetzingen hereinfährt, wird über die Lindenstraße zur Zeyherstraße umgeleitet. Eine Überquerung des Schlossplatzes in Richtung Karlsruher Straße ist nicht mehr möglich.

Um Staus und unnötiges Umherirren der Autofahrer in der Innenstadt zu vermeiden, sind die Umleitungen bereits an den Ortseingängen ausgeschildert. Die Schilder weisen die Autofahrer ausdrücklich darauf hin, dass sie die Stadt nicht mehr über die Karlsruher Straße durchqueren können. Wenn möglich, möchte die Verwaltung den Durchgangsverkehr sogar komplett aus der Innenstadt heraushalten. Die ersten Wegweiser zur überörtlichen Umfahrung befinden sich deshalb bereits an der B 535 kurz hinter dem Autobahnanschluss zur A 6, sowie am Rondell. Das Krankenhaus ist auf vielen Schildern mit einem Roten Kreuz ausgezeichnet.

Unglücklicherweise fällt die Sanierung der Karlsruher Straße zeitlich mit einem weiteren Straßenbauprojekt zusammen: Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, wird die Auf- und Abfahrtsrampe der B 535 zur L 597 im Bereich Schwetzingen-Hirschacker Süd kurzfristig saniert. Die Arbeiten beginnen ebenfalls am Montag. Los geht es an der Auffahrtsrampe von der L 597 zur B 535 in Richtung Heidelberg. Der Verkehr wird zunächst auf die B 535/B 36 in Richtung Mannheim umgeleitet. Die Autofahrer können dann über die Ausfahrt Ketsch/Brühl/Schwetzingen wieder in Richtung Heidelberg gelangen.

"Der erste Teil dieser Umleitungen ist für uns völlig unkritisch", sagt dazu Rathaussprecher Wolfgang Leberecht. Im zweiten Bauabschnitt muss allerdings die Abfahrt Schwetzingen-Nord von der B 535 zur L 597 gesperrt werden. Der Verkehr fließt dann über die B 535 zur Abfahrt Schwetzingen-Mitte und wird von dort innerhalb der Stadt umgeleitet.

"Diese zweite Phase wird aber erst umgesetzt, wenn sich der Umleitungsverkehr wegen der Karlsruher Straße eingependelt hat", so Leberecht. "Es wird sicher zwei bis drei Tage dauern, bis sich alle an die Umleitungen gewöhnt haben." Auch der Busverkehr wird während der Bauarbeiten in der Karlsruher Straße umgeleitet. Er fährt nach Süden vom Bahnhof aus über die Clementine-Bassermann-Straße und die Marstallstraße sowie die Südstadtschule. Die Haltestelle am Schloss wird nicht angefahren. Ersatzhaltestellen befinden sich in der Hebel- und in der Marstallstraße.

Info: Ein Flyer mit weiteren Infos sowie Grafiken und den geänderten Busfahrplänen ist im Internet unter www.schwetzingen.de verfügbar. Für Fragen steht Baustellenkümmerin Natalie Hauke per E-Mail unter baustellenkuemmerer@schwetzingen.de oder telefonisch unter der Nummer 06202 / 8 72 67 zur Verfügung.